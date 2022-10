Ivonne Montero luce un top de terciopelo y cubre sus ‘boobies’ con las manos tras no usar sostén

La actriz Ivonne Montero a sus 48 años quiso darle un regalo a sus más de 1,2 millones de seguidores con los que cuenta en la red social Instagram, y es que compartió una atrevida foto donde se le puede ver lo bien que conserva su cuerpo con la edad que tiene.

La también cantante aprovechó para demostrarle a los internautas que puede seguir derrochando sensualidad con la particular foto que subió a sus historias, y es que decidió llevar su cabello recogido, su abdomen descubierto donde además se le ven los cuadritos, así como cubre sus senos con las manos, al tiempo que lleva puestos unos guantes negros que la hacen ver mucho más delicada.

La mexicana antes de tomarse esta sexy imagen decidió lucir un top de terciopelo, y es que tampoco llevaba sostén puesto, lo que dejó poco a la imaginación de quienes día tras día están atentos al contenido que ella comparte constantemente.

“Por un lado se victimizan y salen ganando un reality y por el otro explotan su cuerpo para generar más dinero, jaja”, fue una de las expresiones que se generó en el mencionado post que compartieron de ella.

Además, la madre de Antonella luego de haber resultado ganadora durante la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ el pasado 8 de agosto, tomó la determinación de alejarse por un tiempo de su carrera como actriz y así enfocarse en el canto como siempre le ha gustado.

“Algo que no me esperaba era encontrar a tanto público, tanta gente apoyándome. He estado en constante relación con todos estos teams y creo que mejor me quedo con eso, con lo mejor. De pronto, empecé a ver ciertos videos de momentos que yo no percibí dentro de la casa, pero fueron sorpresas muy desagradables y dije ‘no, no voy a ver esto’ porque estoy viviendo un extraordinario momento, el reconocimiento de la gente”, dijo en el programa ‘La Mesa Caliente’.

Montero inició su gira ‘Soy Dinamita’, y además sus fanáticos esperan que durante sus presentaciones interprete un cover bastante particular, pues se trata de ‘El Gran Varón’ de Willie Colón.

Te puede interesar:

· Ivonne Montero dice a sus ex compañeros de ‘LCDLF2’ que se llevarán todo lo que se han ganado

· Ivonne Montero desmiente que Salvador Zerboni haya pagado la cirugía de su hija y afirma que “ni un café” le brindó

· Ivonne Montero invertirá en las cirugías de su hija pero sorprende con otro detalle de salud