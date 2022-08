Ivonne Montero invertirá en las cirugías de su hija pero sorprende con otro detalle de salud

La actriz Ivonne Montero el pasado lunes se coronó como la gran triunfadora de ‘La Casa de los Famosos 2’ tras llevarse a su hogar 200 mil dólares. Además, siempre resaltó que estaba ahí para poderle cumplir una promesa a su pequeña quien también padece de una condición de salud delicada y debe ser tratada.

“Gracias hija mía, lo logramos mi reina hermosa“, fueron las palabras que la mexicana expresó al mostrarse muy contenta.

Desde el momento que inició el concurso Montero se propuso ganar, debido a que cuenta con gastos muy elevados que están vinculados a su pequeña. Además, es madre soltera y aparentemente el padre de la niña no se ha hecho responsable.

Antonella, hija de la mexicana cuando nació fue diagnosticada con una compleja anomalía vinculada a su corazón, quien además debe ser sometida a nuevas operaciones, y por lo delicado que suele ser esa parte del cuerpo humano, los presupuestos son mucho más costosos.

“Ustedes ya lo saben, ahorita está pendiente una cirugía de mi nena. A finales de septiembre la van a revisar y van a decir si ya es candidata para esa necesidad que tiene”, reveló durante una entrevista al programa ‘Hoy Día’.

Ivonne mientras iban transcurriendo las semanas en el reality show mencionó que su objetivo siempre sería lograr ganar esa cantidad de dinero para seguir atendiendo la salud de su hija quien tiene que verse otra parte de su cuerpo, hecho que también le genera angustia a la madre.

“Y por supuesto, le tengo que arreglar también su naricita que tiene ahí un pequeño detalle, un quiste, a raíz de este tema cardiaco. Entonces, de entrada asegurar esa parte y de ahí ya veremos qué pueda pasar, ya veremos, pero mi hija abarca completamente todas mis inquietudes y todo lo que viene es directo para ella”, agregó en el mencionado programa. View this post on Instagram A post shared by Ivonne Montero (@ivonnemonteroof)

Iniciando ‘La Casa de los Famosos 2’ la gran mayoría de los participantes explicaron la razón que los llevó hasta ahí, al tiempo que revelaron lo que harían con el dinero de resultar ganador. Por ello, la mexicana dijo que:

“Ella nació con las arterias en un solo ventrículo, entonces no oxigena bien. La arteria pulmonar estaba muy angostita, entonces esa la tuvieron que ampliar, acomodar todo con parches, o sea volver a reestructurar el corazón”.

