William Levy y Elizabeth Gutiérrez compartieron juntos en una fiesta y se filtra una foto familiar

La actriz Elizabeth Gutiérrez y William Levy dieron por finalizada la relación amorosa que tuvieron hace algunos meses, y desde aquel momento tomaron la determinación de llevar todo con precaución para evitar que se dijeran cosas que realmente entre ellos no sucedieron.

Luego de haber transcurrido algún tiempo, los padres de Christopher de 16 años, y Kailey de 12, fueron vistos en una fiesta compartiendo en Miami el pasado fin de semana, lo que para muchos les llamó la atención, debido a que preferían que ni los vieran cerca.

Sin embargo, ninguna de las reconocidas personalidades del mundo del entretenimiento compartieron imágenes de lo que fue el festejo al que decidieron ir. No obstante, igual se filtró una foto familiar, debido a un fotógrafo que quiso captar el momento, se trata de López Falcón.

A su vez, el retratista la compartió en su cuenta personal de Instagram, al tiempo que escribió: “Divirtiéndonos en la fiesta de 15”. Además, fueron subidas en formato ‘Reels’, aunque, solamente se les puede ver a William, Kailey y Elizabeth.

Gutiérrez recientemente ofreció una entrevista a ‘Siéntese quien pueda’, donde habló por primera vez sobre el fin de su relación con el padre de sus hijos. Además, explicó que en diversas ocasiones le ha tocado ver noticias que son sacadas de contexto, considerando que solamente ellos conocen lo que pasó.

“Sí me ha tocado mucho leer titulares que no tienen nada que ver con lo que estoy viviendo. Lo que yo hablo con él (William Levy) siempre se va a quedar ahí. Y no es que no hable porque no tengo nada que decir, tengo mucho que decir, pero no es mi estilo. Mi estilo es de verdad arreglar mis cosas dentro de mis cuatro paredes“, dijo la actriz.

La expareja de Levy quiso aclarar que para ella es mucho más sencillo llevar su vida personal lo más privada posible, tomando en cuenta que siempre existirán cosas que se escapen de las manos, pues es una figura pública. A su vez, destacó que está cerrada a todos aquellos que tengan algún tipo de malas intenciones.

“Creo que ya estamos con tantas miradas encima que yo no quiero ni siquiera abrir un huequito para dar esa entrada a que insulten, a que pregunten, a que manden mala vibra“, agregó.

