¿William Levy y Carla Estrada fueron pareja?: la famosa productora de telenovelas rompe el silencio y da su versión

Hace algunos años surgió el rumor de que Carla Estrada sostuvo una relación amorosa con William Levy durante la grabación de una de sus telenovelas; sin embargo, esto acaba de ser tajantemente desmentido.

En entrevista con la periodista Matilde Obregón, la productora afirmó que todo surgió a raíz de la buena relación que había cuando ella le daba indicaciones a él durante las grabaciones, pero que nunca hubo ni siquiera un poco de atracción entre ambos.

“Nunca anduve con William Levy y, si hubiera sido así, no tengo por qué esconderlo. Lo dijo una señora que tenía problemas con su marido y para molestar con dejarlo mal a él me mete a mí en el asunto. Sólo hay que revisar la historia de esta señora para saber que no hay que creer absolutamente nada de lo que dice“, dijo Carla.

Para finalizar, la ejecutiva reveló que Niurka Marcos fue quien inventó el rumor con la intención de dañar la imagen pública del actor, pero al darse cuenta de la molestia que provocó en ella, la cubana no tuvo más remedio que disculparse públicamente.

Lee más de William Levy aquí:

Elizabeth Gutiérrez confirma su separación con William Levy y asegura que las críticas que ha recibido desde entonces la han hecho llorar

William Levy arrasa en Instagram con fotos presumiendo la boquita

Elizabeth Gutiérrez no habla de William Levy: ella brilla con luz propia y sigue con su programa “Ojos de Mujer”