Ezra Miller se declara inocente en juicio por robo con allanamiento de morada y hurto menor

El actor Ezra Miller se declaró inocente de los cargos de robo con allanamiento de morada y hurto menor durante su juicio ayer en un tribunal de Vermont; de ser encontrado culpable podría pasar 26 años en prisión, de acuerdo a Variety.

El protagonista de ‘We need to talk about Kevin’ testificó de forma virtual por un caso de robo ocurrido el 1 de mayo, donde fueron sustraídas botellas de alcohol de una casa vacía.

Después de revisar las cámaras de seguridad, la policía armó la acusación contra el actor que estelariza ‘The Flash’.

“Ezra Miller aceptó las condiciones impuestas por el tribunal de no contactar ni entrar en la casa de los habitantes“, dijo la abogada de Miller, Lisa B. Shelkrot, a través de un comunicado replicado por Variety.

“Ezra quisiera agradecer el amor y el apoyo que han recibido de su familia y amigos, quienes continúan siendo una presencia vital en su salud mental en curso“.

Los abogados mencionaron que la siguiente audiencia por el caso será programada para el 13 de enero.

El caso se suma al historial criminal del actor, que acaparó titulares en 2020 por un video donde parecía asfixiar a una mujer afuera de un bar en Islandia.

Este año tuvo dos arrestos en Hawái: el primero por alteración del orden público y acoso en un bar de karaoke, el segundo por agresión en segundo grado.

También fue acusado por una familia de manipular, intimidar y poner en peligro la integridad física de su hija cuando era menor de edad por su interacción durante cuatro años, la que compararon con una secta, aunque la adolescente ha negado las acusaciones.

En agosto, Miller dijo que buscaría un tratamiento para recuperar su salud mental, luego de disculparse por los incidentes.

“Habiendo pasado recientemente por un momento de intensa crisis, ahora entiendo que estoy sufriendo problemas complejos de salud mental y he comenzado un tratamiento continuo.

“Quiero disculparme con todos los que he alarmado y molestado con mi comportamiento. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida”, indicó Miller en un comunicado.

