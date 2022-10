Francisca luce el cabello rojo y sus seguidores tienen opiniones variadas: a unos les encanta y a otros no les gusta ni un poquito

Francisca está en Nueva York y desde allí mostró su nuevo look: la presentadora dominicana de ‘Despierta América’ lució el cabello rojo, largo y ondulado y lo presumió ante sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

“Yo estoy enamorada de este pelo rojo. De verdad que nunca me imaginé que me quedaría como bonito este color. Estamos en Nueva York por el estreno de ‘La madrastra’ y el look de la protagonista es como un pelo así, como rojizo, y nos lo pusimos por eso y mira que bonito, estoy in love. ¿Será que me lo dejo así? ¿Me dejo el pelo rojo?”, le dijo Francisca a sus millones de seguidores de esa red social y los comentarios no tardaron en llegar.

Los fanáticos de la también actriz dominicana no llegaron a un acuerdo: a muchos de ellos les encanta el look, mientras otros dicen que ese tono de cabello no le luce ni un poquito.

“No. Ese color le va bien a alguien de tez blanca. Un marrón oscuro te quedaría genial Francisca”, “Bello, espectacular déjatelo hasta que tú te canses de él, sin importar lo que digan los demás”, “Nooo tu color natural te sienta mejor”, “No me gusta. Te queda mejor tu pelo negro”, “Por tu tono de piel si te queda bonito ese color rojo además es mi color favorito”, “Se ve con más brillo, te ves más joven”, “Te queda hermoso, bienvenida a estos lados”, “No, definitivamente el negro se ve mejor” y “Muy bello, me encanta ese color, te queda bien lindo” son algunos de los variados mensajes que se pueden leer sobre el nuevo look de Francisca.

Hace unas semanas la presentadora dominicana de ‘Despierta América’ se dejó ver luciendo una pollina y allí también sus fanáticos expresaron sus diversas opiniones al respecto.

“Te queda súper bien y te ves más juvenil”, “No te parece a ti con esa peluca no”, “Bellísima, te queda excelente”, “Te admiro mucho pero no me gusta como te queda”, “Muy bello, a ti todo te queda bien” y “Perdón pero esa peluca no se te ve bien”, le dijeron.

