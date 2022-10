La Casa de los Famosos busca dos nuevos habitantes para su tercera temporada, y no tiene que ser famoso

Telemundo hace un anuncio importante mediante un comunicado de prensa, y es que La Casa de los Famosos abrirá sus puertas, nuevamente, para una tercera temporada. Pero en esta ocasión, la producción y a petición del público está realizando cambios importantes en cuanto a la selección de sus habitantes.

Y es que los famosos van a convivir, por primera vez, con dos personas del público, quienes también tendrán la oportunidad de competir por llevarse el gran premio. Mediante el comunicado la televisora hispana dice lo siguiente: “Telemundo está realizando audiciones para la tercera temporada de La Casa de los Famosos, que abrirá sus puertas a un hombre y una mujer del público para ser parte del exitoso reality que estrena en el 2023”.

“Los fans que sean seleccionados se unirán al grupo de celebridades que vivirán aislados del mundo exterior rodeados de cámaras y micrófonos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, además de tener la oportunidad exclusiva de ganar el gran premio en efectivo”.

Todos aquellos que estén interesados en participar y unirse a las audiciones sepan que los requisitos están disponibles a través de LaCasadelosFamosos.com hasta el martes, 15 de noviembre. Pero, qué deben hacer todos aquellos que quieran ser parte de este proyecto, primero deben grabar un video en formato horizontal de uno a tres minutos en el cual expliquen por qué quieren ser parte de esta competencia en la que deberán convivir con famosas personalidades.

La temporada de Ivonne Montero ha sido la más dura

Al día de hoy, la temporada dos en la que Ivonne Montero se convirtió en la ganadora ha sido la más difícil, y es que el bullying y el acoso fue muy fuerte. Tanto que los que una vez partieron como favoritos cayeron en desgracia ante la mirada del público.

Al día de hoy muchas de estas celebridades siguen sin reponerse del todo ante lo hecho y dicho en el reality, y es como bien decía Juan Vidal, “todo está grabado” y así permanece en las redes sociales, que no dejan morir los momentos más duros que la cantante y actriz vivió a manos de Nacho Casano y Daniella Navarro. @ivonnemont_fc Ivonne como siempre responde a los ataques con clase y educación, y Daniella sigue quedando como una envidiosa. BRAVO IVONNE TU SERAS LA GANADORA. 👏🏻 #estadosunidos🇺🇸 #puertorico🇵🇷 #viral #ivonnemontero #lcdlf #Lacasadelosfamosos #LCDLF2 ♬ sonido original – Ivonne Montero Fans

La casa incluso vio cómo Toni Costa pasó de ser un aliado, a enemigo de Ivonne Montero, y es que los últimos días, mientras ella celebraba el haber llegado a la final junto a él y junto a Salvador Zernoni, estos no paraban de hablar pestes de ella. @ivonnemont_fc Replying to @yessi91001 Otro dia mas de Toni diciendo que Nacho y él son los que van bien según él por los mensajes que dio ayer Daniella, que quiere decir que ella lo corroboró 😂 …..Bien espantado cuando pasaron las nominaciones que hiciste hoy en la gala y bien pegado a Ivonne tratando de justificarte ahorita que tomaban su vinito…. Pero ahora ya bien valiente con Nacho 😂😂😂 Es que no puedo creer que el #T#TeamIvonnee apoyó tanto y saliste igual que los demás de 🐍 #tonicosta #ivonnemontero #lcdlf2 #lcdlf #lacasadelosfamosos #lacasadelosfamosos2 #puertorico🇵🇷 #yoconivonne ♬ original sound – Ivonne Montero Fans

Pero ojo, que pese a todos ella misma se lo dijo a la cara en su momento a Laura Bozzo. “Por eso te gané”, le dijo la cantante y actriz, mujer orgullosa de ser mexicana. @ivonnemont_fc Amé este momento!! A las personas buenas les ocurren cosas buenas y no tengo duda que Dios está de tu lado hermosa. 💜🎉👏🏼#lacasadelosfamosos #viral #lcdlf #LCDLF2 #ivonnemontero #laurabozzo ♬ sonido original – Ivonne Montero Fans

Con el paso del tiempo, el público vio cómo algunos participantes de La Casa de los Famosos 2 fueron perdiendo la forma y se fueron desfigurando a sí mismos para convertirse así en los máximos villanos que ha visto este reality, hasta la fecha. @ivonnemont_fc La envidia y el odio que le tienen a Ivonne no es normal, da mucho asco. Son adultos con casi 40 años y se comportan peor que adolescentes haciendo Bullying 😡🤮.#fyp #lacasadelosfamosos #viral #lcdlf #LCDLF2 #ivonnemontero #tonicosta #zerboni #Bullying ♬ sonido original – Ivonne Montero Fans

Al final Nacho Casano tuvo razón, Ivonne Montero tuvo la enteresa mental que nadie más logró, porque aún cuando nadie la quería en la final, ella no sólo llegó, y se mantuvo firme, sino que además ganó ante la fija mirada de todos. @ivonnemont_fc Esto es Bullying aquí y en la china. Aguanta Ivonne que ya casi llegas a la meta 🥺🦋#Aliciamachado #lcdlf #LCDLF2 #lacasadelosfamosos #Telemundo #fyp #laurabozzo #viral ♬ sonido original – Ivonne Montero Fans

