Mamá de Natalia Alcocer le manda un brutal mensaje a Daniella Navarro y la venezolana ya contestó

Entre Natalia Alcocer y Julia Gama se armó tremendo escándalo, después de que “la vikinga” escribiera un mensaje público en la cuenta de Instagram de Telemundo realities, aseverando que Rafael Nieves, participante de Exatlón USA Edición Mundial, era un misógeno.

Julia vio este mensaje y no pudo quedarse callada, al contrario. De inmediato hizo uso de sus redes para contestarle a su ex compañera de La Casa de los Famosos 2. La postura de la brasileña recibió todo el apoyo de Brenda Zambrano y Daniella Navarro.

Ahora que este pleito se extendió hasta la mamá de Natalia Alcocer, Gabriela Camelo se ha unido al envío de mensajes y haciendo uso de Instagram se refirió a Daniella Navarro dejándole palabras brutales, señalando de nuevo el comportamiento que la venezolana tuvo durante su paso por LCDLF2 y recodándole todo lo malo que dijo de su hija.

La mamá de Natalia no se guardó nada y apuntó directo a la yugular. A continuación les compartimos la publicación que Chismecito Channel realizó en donde destaca el mensaje compartido por la mamá de Natalia, quien ya no puede hacer uso de su cuenta de Instagram, porque ésta fue cerrada. View this post on Instagram A post shared by ChismecitoChannel😻 (@chismecitochannel)

En su escrito la mamá de Natalia Alcocer se dirige a Daniella Navarro con algunas de estas frases:

“Ella no se ha acostado con nadie en televisión abierta, mi hija no tiene nada de qué apenarse u omitirle a sus hijas como tú”.

“La envidia que sentías cada vez que la veías era inevitable y todos los vimos al igual que tu falta de higiene en tu zona íntima”.

Estas palabras por supuesto que llegaron a Daniella Navarro quien no dudó en tener su derecho de réplica y contestó todo esto: View this post on Instagram A post shared by ChismecitoChannel😻 (@chismecitochannel)

Pero todo este conflicto sólo ha servido para que le llueva sobre mojado a Natalia porque ahora también habló de ella Shira Casar, y no dijo nada bonito de “la vikinga”. View this post on Instagram A post shared by ChismecitoChannel😻 (@chismecitochannel)

