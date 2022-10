Rafael Nieves, antiguo miembro de La Casa de los Famosos 2, sufre lesión que lo aleja de la competencia de Exatlón USA

Rafael Nieves sufrió una lesión importante ayer por la noche en la competencia de Exatlón USA. Contactamos con la producción para enterarnos del diagnóstico médico y esta fue la respuesta por parte de Telemundo: “Tiene una contractura muscular y está bajo observación médica, pero en unos días se reintegra”.

El video compartido por Telemundo Realities en Instagram ha recibido muchos mensajes por parte de fieles seguidores de la competencia, tanto a favor de Rafa como en contra del mismo. Mientras unos le dicen: “Pobrecito. Gritaba porque le dolía y también por la impotencia de no poder terminar el circuito. Eres un guerrero. Ojalá no sea nada serio y puedas regresar”, otros no pierden el tiempo y van directo a la yugular: “Retírate. Pésima actuación…”. Otros piden que lo envíen a su casa y otros se unen en oración esperando que la lesión no sea grave.

Después de la conversación que éste tuvo con el grupo de las mujeres, en donde les pedía que no se confiaran, muchos se unen en su contra destacando que sus palabras no fueron del todo acertadas y por esta razón le dicen: “Le hizo un favor al equipo, que se quede en el chisme y hablando de las mujeres, eso lo hace muy bien”.

Otros no están tomando partido basándose en lo que Rafa haya dicho del equipo de las chicas, sino en alusión a lo que ellos consideran ha sido su aporte a la competencia: “La verdad es que ese Rafa no es buen competidor solo es bla bla, que llegue un remplazo que sea bueno”.

Al final del día, sólo el tiempo dirá qué tan bueno o malo es Rafael Nieves en esta competencia, convengamos que no es la primera vez que él participa en un formato como este, pero sí podemos destacar que las exigencias y pruebas de Exatlón USA podrían ser mucho más exigentes, tan duras como complicadas.

