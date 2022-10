Le tumban dos nuevas cuentas de Instagram a Natalia Alcocer, “la vikinga” no logra volver a la red

Natalia Alcocer perdió su cuenta de Instagram oficial y autenticada hace algunos días atrás. Esto sucedió después del altercado que ésta sostuvo con Julia Gama, luego de que señalara en Instagram a Rafael Nieves como un misógeno.

La reacción de la novia del participante de Exaltón USA, Edición Mundial, tuvo una reacción en cadena que no sólo despertó “hate” hacía “la vikinga” sino que además se sumaron a la defensa de Rafa y Julia dos antiguas participantes de La Casa de los Famosos 2: Brenda Zambrano y Daniella Navarro, lo que ellas denominaron algo así como “team gárgolas” activado.

Al día de hoy Natalia Alcocer no ha podido regresar a Instagram, abrió dos cuentas y ambas están inhabilitadas. La única forma en la que los fans de “la vikinga” pueden saber de ella es a través de Facebook, y de cuentas de fans, como esta de @nataliaalcocermx.

A través de dicha plataforma el público se ha enterado del cierre de la segunda cuenta de Instagram de Natalia y ha podido corroborar cómo la tercera tampoco está funcionando. Parece que en esta ocasión “resurgir de las cenizas” no le está siendo posible a la amiga de Niurka Marcos.

Dejando a un lado el pleito de “la vikinga” con las reinas del cuarto lila, ésta se presentó ante los medios junto a su nuevo abogado e informaron que al parecer le fue a concedida la prórroga para integrar nuevas pruebas sobre su caso sobre de violencia. La mamá de Bruna Martina, Bruna y Leonor sí está alcanzado logros más importantes a nivel legal, en su lucha por exponer el caso de violencia del cual ha sido tanto víctima ella como sus hijas. View this post on Instagram A post shared by @nataliaalcocermx

Habló con los medios de cómo seguirá hasta las últimas consecuencias para recuperar su antigua cuenta y exponer todo lo que pasó, también dijo que ya tenía cuenta nueva, pero ésta fue cerrada, como explicamos anteriormente. Por alguna razón que se desconoce, Alcocer está siendo silenciada en Instagram. View this post on Instagram A post shared by @nataliaalcocermx

