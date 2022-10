¿Problemas para Marjorie de Sousa? Julián Gil prepara un diario para su hijo Matías

Matías, el hijo que Marjorie de Sousa y Julián Gil comparten tiene ya cinco años. De éste tiempo de vida del menor, el famoso villano de las telenovelas no ha podido disfrutar gran parte del camino recorrido. Pero esto no ha evitado que el argentino haga su trabajo recopilando, lo que él llama “pruebas”, de que no ha estado presente en la vida del menor porque él así lo buscase, sino por Marjorie de Sousa.

En Gil conversó con algunos medios de comunicación y habló sobre este triste aspecto de su vida aseverando lo siguiente: “Hay un diario, no solamente escrito, sino visual, que estoy haciendo. Hoy en día andan borrando publicaciones de redes, pero todas esas publicaciones las tenemos guardadas. No porque las borren de YouTube o de Instagram ya nadie las va a ver“.

El actor también agregó: “Hay un archivo pesadísimo de entrevistas, acciones, imágenes y cosas que se hicieron que yo tengo y que, en su momento, se las pienso enseñar a mi hijo”.

Mezcalent que estuvo presente en dicho encuentro agregó que para finalizar, el argentino confesó que aún hay momentos en los que no puede evitar romper en llanto, pues no entiende por qué Marjorie sigue insistiendo en que el niño no lo vea con regularidad.

Julián Gil disfruta siendo papá

Tristemente el público reconoce en Julián Gil a un gran papá, ya que en las redes sociales se le puede ver compartiendo con el resto de sus hijos. Y es que el actor en total tiene tres hijos: Matias Gregorio Gil De Sousa, Nicolle Gil y Julian Jr. Gil. Lastimosamente, Matías es el único con el que Julián no puede interactuar tanto como quisiera. View this post on Instagram A post shared by Julian Gil (@juliangil) View this post on Instagram A post shared by Julian Gil (@juliangil)

El actor extraña a Matías y parece ser que lo único que busca es poder estar con él, conocerlo, que éste lo conozca y lo reconozca además con su papá. View this post on Instagram A post shared by Julian Gil (@juliangil)

Los fans del actor se han unido en incontables ocasiones para hacer oración por él, para que éste pueda algún día disfrutar con Matías de la misma relación que tiene con sus otros dos hijos, y que éstos incluso puedan conocer a su hermano menor.

