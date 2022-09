Recuerdan foto de Marjorie de Sousa embarazada y en Instagram estallan en su contra: los fans están a favor de Julián Gil

“Nuestro #TBT de hoy está dedicado a @marjodsousa y Matías, quienes engalanaron la portada de People en español en febrero del 2017”, fue el mensaje con el que en la cuenta de Instagram de ‘People en Español’ compartieron una foto de Marjorie de Sousa embarazada de su hijo Matías.

La reacción ante la imagen por parte de muchos internautas fue rápida: varios recordaron a Julián Gil, el padre del niño y quien no puede compartir con él debido a que De Sousa es quien posee la patria potestad del menor y otros se asustaron pues pensaban que la venezolana estaba embarazada nuevamente.

Los usuarios de Instagram manifestaron su rechazo a Marjorie de Sousa ante la situación con Julián Gil: Estos son algunos de los mensajes que dejaron las personas en la publicación hecha por ‘People en Español’:

“Me asusté, pobre de la nueva víctima”, “Ojalá que no, ningún otro niño debe pasar por lo que ella le hizo pasar a su hijo con el papá”, “Lástima que Matías está creciendo sin su papá porque su madre se lo imposibilita egoístamente. Eso no es ser buena madre”, “Me asuste dije ‘ay pobre hombre pasará como con Julián Gil’”, “El título de mujer y madre le queda muy grande!!!!”, “Una mujer que separa a su hijo de su padre no merece portada” y “Ella es una mamá egoísta, pobre niño pidiendo compartir con el papá y quitarle ese derecho”.

Hace algunos días Julián Gil habló sobre el pequeño Matías y sobre cómo se siente por no poder compartir con él, tal como le gustaría: “Los que me conocen saben que en el caso de mi tercer hijo no he podido fungir como la figura paterna que todo niño en la vida necesita y siempre, y lo he dicho públicamente y no es ahora porque estoy aquí, que yo quiero que le vaya bien a ella, que tenga una buena pareja y que por lo menos el niño si no es conmigo que tenga un figura paterna”, dijo el argentino desde su programa, ‘Siéntese quien pueda’.

Sigue leyendo: Julián Gil habla de su hijo Matías: “No he podido fungir como la figura paterna que todo niño necesita”

La novia de Julián Gil le dio un anillo y él lo presume con mucho orgullo: “Estamos atornillados”

Los fans ven a Lili Estefan del brazo de Julián Gil y le dicen: “¿Cuándo te vas enamorar?”