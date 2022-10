Un hombre no puede acceder a $1.8 millones de dólares en Bitcoin porque no puede recordar la respuesta a una pregunta de seguridad

Un hombre no ha podido acceder a una cuenta en donde tiene $1.8 millones de dólares en Bitcoin simplemente porque no puede recordar cuál es la pregunta de seguridad.

El hombre, al que solo se le conoce por su nombre en TikTok @conspiracycubed, dijo en un video que no puede acceder a su cuenta porque no recuerda quién era su mejor amigo en 2005, y es que esa es la dichosa pregunta de seguridad.

Él explica: “¿Adivina quién tiene $1.8 millones de dólares en Bitcoin en una billetera muerta? Yo. ¿Adivina quién no puede ingresar a esta billetera porque la información está almacenada en su cuenta de Hotmail? Yo”.

El desafortunado hombre también añadió: “¿Por qué no puedo acceder a esta cuenta de Hotmail? ¿Es porque perdí la contraseña? No, sé la maldita contraseña. Es mi cuenta. Entonces, ¿por qué no puedo entrar? Bueno, parece que alguien ha intentado iniciar sesión en mi cuenta. Ahora me pide que envíe un mensaje de texto para verificar que soy quien digo ser, aunque la foto de perfil de la cuenta sea mía”.

El TikToker continuó explicando cómo simplemente compró Bitcoin por capricho y simplemente se olvidó.

También dijo que no puede enviar un mensaje de texto porque ya no tiene el teléfono de donde tiene que mandarlo.

Agregó: “Compré al menos 100 Bitcoin. Ahora eso es el equivalente a $1.7 millones o $1.8 millones de dólares. Gasté 40 libras en eso. ¿Quizás 60? No lo sé. Podría haber sido tanto como 200 libras. No puedo acceder a mi cuenta. ¿Hay algún abogado que pueda ayudarme?”.

“Mi maldita cara está en la foto de perfil. Tengo correos electrónicos de mi novia, con quien todavía estoy 12 años después. Y eso no es una prueba”, dijo el hombre.

“Eso no cuenta como prueba para ellos. Puedo mostrar una identificación del gobierno, no puedo recordar quién diablos era mi mejor amigo de 2005”.

“Y ya no tengo acceso a este número de teléfono. De hecho, estoy tratando de comprar mi antiguo número de teléfono solo para poder tener mi propia cuenta de Hotmail”.

El hombre dijo que si hay un abogado que le pueda ayudar, le dará una parte de los Bitcoin.

