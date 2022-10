Festival de jonrones: Astros pegó primero y venció a Yankees en el arranque de la Serie de Campeonato de la Liga Americana [Videos]

Houston Astros pudo aguantar la presión de New York Yankees y este martes comenzaron con pie derecho la Serie de Campeonato de la Liga Americana al vencerlos 4-2 en el Minute Maid Park.

A pesar de ser un juego cerrado en el marcador, se caracterizó por demostrar el poder jonronero de ambas divisas, porque casi todas las anotaciones vinieron provenientes de un batazo de cuatro esquinas.

Apenas en el segundo episodio la cara ofensiva más importante que han tenido los Yankees esta postemporada, Harrison Bader, conectó su cuarto HR de los playoffs ante los envíos de Justin Verlander, abridor de Houston.

Para mala fortuna de Yankees la ofensiva de Houston respondió al cierre de esa entrada con un doble de Martín Maldonado ante el abridor Jameson Taillon que impulsó a Chas McCormick para la primera de los locales.

En la quinta entrada los Yankees soportaron una ofensiva de tres hombres en base por parte de Astros donde pudieron sacar el cero luego de un batazo para doble play, pero ese sería el preámbulo de las dos anotaciones que una entrada después concretaría Houston en el sexto capítulo.

Por intermedio de Yulieski Gurriel que conectó cuadrangular al jardín izquierdo Astros se pusieron a ganar 2-1 pero no conformes con la ventaja Chas McCormick se unió también a la fiesta ese inning con otro batazo de vuelta completa para aumentar la diferencia a dos carreras. LA PIÑA AND NOW CHAS?!



Por intermedio de Yulieski Gurriel que conectó cuadrangular al jardín izquierdo Astros se pusieron a ganar 2-1 pero no conformes con la ventaja Chas McCormick se unió también a la fiesta ese inning con otro batazo de vuelta completa para aumentar la diferencia a dos carreras.

Pero la fiesta de jonrones no terminó ahí porque el dominicano Jeremy Peña le pegó a la pelota en todo el centro y la sacó del parque para ampliar la ventaja sobre los Mulos.

Los Yankees intentaron una reacción con vuelacerca de Anthony Rizzo en el 8vo inning, así como también hit de Giancarlo Stanton y boleto de Josh Donaldson, pero Ryan Pressly ponchó a Matt Carpenter y evitó el regreso de los del Bronx. ¡Anthony Rizzo! 💪



Adiós, Doña Blanca. 👋#LosDelBronx pic.twitter.com/kpoNRxnGWy— Yankees Béisbol (@Yankees_Beisbol) October 20, 2022

De esta manera los Astros se llevan el primero de la serie pactada al ganador de cuatro en siete encuentros y hacen valer su posición de local.

El próximo juego entre Astros y Yankees se llevará a cabo este jueves también en el Minute Maid Park de Houston, con la voz de play ball a las 7:37 PM.

