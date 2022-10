No hay lugar seguro en Nueva York: adolescente apuñalado en terminal del ferry Staten Island

Un adolescente de 19 años fue apuñalado en el estómago por un grupo de menores de edad durante una pelea en el terminal de ferry de Staten Island la mañana de ayer, dijeron fuentes policiales.

Cuatro sospechosos agresores de entre 16 y 18 años y vinculados a una pandilla local fueron detenidos después del incidente de las 9 a.m. del martes. Un testigo que trabaja en la estación de ferry compartió detalles con FNTV.

Los cargos contra los detenidos estaban pendientes. El adolescente herido fue llevado al Richmond University Medical Center en condición estable, según New York Post. No está claro si la víctima conocía a su atacante ni el motivo de la disputa. Al momento la policía de Nueva York no divulgó más detalles.

Los adolescentes víctimas y victimarios son cada vez más protagonistas en la violencia armada de Nueva York, agravada por impunidad y anarquía. La pandemia, el clima anti policial y la reforma penal han sido identificados como factores que han disparado el crimen en NYC, particularmente balaceras y ataques con armas blancas.

Un reciente informe de la policía de Nueva York encontró que la reincidencia entre los adolescentes aumentó drásticamente durante los últimos cinco años. Y destacó que el aumento comenzó antes de la pandemia cuando los asambleístas estatales aprobaron una legislación controvertida en 2019 que aumentó a 18 años la edad de enjuiciamiento penal por muchos delitos, incluida la posesión de armas.

“Es muy claro que les estamos fallando a nuestros hijos”, dijo el mes pasado Richard Aborn, presidente de la Comisión de Ciudadanos contra el Crimen (Citizens Crime Commission), quien ha ayudado a elaborar políticas policiales durante varias décadas en Nueva York.