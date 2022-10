Alumno llevó un arma cargada, miles de dólares y marihuana a su escuela secundaria en Nueva York

Un adolescente fue arrestado ayer cuando trató de pasar un arma cargada, marihuana y miles de dólares por el control de seguridad de su escuela secundaria en El Bronx.

Según la policía de Nueva York, el alumno de 16 años, cuyo nombre no se dio a conocer debido a ser menor de edad, fue atrapado con un arma y marihuana en su mochila durante el escaneo habitual en el campus de “John F. Kennedy High School” en Terrace View Avenue, ayer alrededor de las 9 a.m.

El menor fue arrestado y acusado de posesión criminal de un arma cargada y además en terrenos escolares, según la policía. Los agentes le confiscaron $2,700 dólares. No estaba claro cuánta marihuana tenía encima, acotó New York Post.

A teen was caught with a loaded gun at a Bronx high school Wednesday morning, police said.



The 16-year-old boy was passing through the scanners at John F. Kennedy High School at around 9 a.m. when the firearm was found in his backpack, according to the NYPD. pic.twitter.com/J0mL3iH1Ci — PIX11 News (@PIX11News) October 19, 2022

La semana pasada hubo al menos dos casos de violencia escolar extrema en Nueva York: un alumno de 15 años fue acuchillado y otro joven de la misma edad fue arrestado luego de un altercado cerca de una escuela en El Bronx el jueves 13.

Dos días antes, el martes 11 de octubre un asistente escolar de 19 años fue fatalmente baleado al salir de clases por un adolescente que confesó el crimen en Brooklyn.

En Twitter el alcalde Adams lamentó el tiroteo y lo calificó como una “tragedia”. “Los ríos de violencia que traen armas a nuestras comunidades no comenzaron en nuestra ciudad, pero terminarán aquí”, afirmó el martes. “Mantendremos nuestra ciudad segura”, prometió.