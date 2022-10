Estrellas del fútbol dejan muy mal parado a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, sigue dando de que hablar en Manchester y no precisamente por grandes actuaciones con los “Diablos Rojos”, ya que el luso en el último compromiso del United, decidió abandonar las instalaciones al no ver ni un solo segundo del partido ante el Tottenham.

A pesar de que el veterano atacante y uno de los referentes del fútbol europeo se disculpó con sus compañeros, existe un grupo de estrellas y ex jugadores que no han perdonado esta actitud al no ser un jugador que de el ejemplo.

“Es un mocoso malcriado, seamos honestos. Juegan mejor sin él. Entró contra el Everton y marcó un gol y lo hizo bien, luego contra el Newcastle salió de inicio y estuvo mal, lo cambiaron y se enfadó. Felicito a Ten Hag por no sentirse presionado a ponerlo”, comentó Gabriel Agbonlahor, ex del Aston Villa.

Esto pasó en Old Trafford ‼️



Ayer, @Cristiano se marchó al vestuario antes del final del partido del Manchester United 🆚 Tottenham al no tener minutos pese a haber calentado desde el primer tiempo



¿Cómo lo calificas? pic.twitter.com/X03bHuMjzn — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) October 20, 2022

“Irse así por el túnel de vestuarios es una vergüenza. No puedes hacer eso. Es irrespetuoso con tus compañeros de equipo y si yo fuera uno de ellos y me entero, me gustaría que dijera algo. No lo convocaría contra el Chelsea. Es una falta de respeto”, finalizó Adbonlahor.

Además, esta no es la primera vez que el portugués toma esta decisión en un compromiso. Sin embargo, el veterano atacante ha querido dejar claro que todavía mantiene su profesionalismo y que de alguna u otra forma, quiere ser un ejemplo. Algo que ha sido descartado por estos ex futbolistas del viejo continente.

“Cristiano piensa que es más grande que el club. Es una vergüenza absoluta, una falta de respeto al equipo, al entrenador y a los aficionados. Están ganando 2.0, ¿qué queja puede tener? Si estuvieran perdiendo no estaría bien tampoco, pero lo entendería”, mencionó Danny Mills en Sky Sports.

"Siempre he intentado ser un ejemplo"



"A veces la calentura del momento nos gana"



"Sigo siendo un profesional desde hace 20 años".



👏 Cristiano Ronaldo reconoce su error ante el Tottenham y deja un potente mensaje en redes tras ser borrado para el partido ante el Chelsea. pic.twitter.com/9rZ9qwVdeX — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) October 20, 2022

“Es una muestra pública de disidencia contra el entrenador. No es una buena acción. Estoy bastante enfadado. Amo a Cristiano, pero hay otras maneras de hacer las cosas. Le faltó el respeto a Ten Hag al irse por el túnel de vestuarios”, dijo Tim Sherwood.

A pesar de su impecable carrera en el balompié, Cristiano Ronaldo ha decepcionado a muchos de sus seguidores y a estas ex estrellas del fútbol que de alguna u otra forma no han dudado en mostrar su molestia por este hecho.

“Probablemente lo agarraría por el cuello y le diría ‘¿qué estás haciendo?’. Le tengo mucho respeto, creo que debería tener más minutos y podría marcar la diferencia, pero el partido estaba en juego y tus compañeros en el campo. Lo que está diciendo es que no le importa. Está noche se ha equivocado mucho”, finalizó Dion Dublin.

Por ahora, Ronaldo se mantendrá apartado del club y no estará disponible para el próximo partido del Manchester United, esto como parte de un castigo por parte de Erik Ten Hag que no aceptó finalmente esta actitud.

