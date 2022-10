FBI busca en la basura cadáver de menor de 20 meses desaparecido hace más de dos semanas en Georgia, mientras madre y abuela se jartan de tequila en bar frente a la playa

Mientras agentes federales buscaban el cadáver del pequeño Quinton Simon este martes en un vertedero en Georgia, su madre y abuela se jartaban de tequilla en un bar en Savannah.

Una empleada de Sting Ray’s en Tybee Island habría sido la persona que desenmascaró a Leilani Simon, de 22 años, y a la madre de esta, Billie Jo Howell.

Simon es la principal sospechosa en la desaparición de Quinton, de 20 meses, el pasado 5 de octubre.

Las autoridades en el condado Chatham indicaron la semana pasada que creen que el menor está muerto.

“Ellas estaban pasándola muy bien, como si no tuvieran de qué preocuparse”, dijo la mesera al New York Post.

“Ellas estaban bebiendo ‘shots’ de Patron en la terraza, haciendo ruido y riéndose. Era casi como si estuvieran tratando de llamar la atención”, describió la fuente.

Según su relato, fue otra colega la que reconoció al dúo por los reportes de prensa, lo que molestó a varios empleados y clientes que no entendían como madre e hija estaban pasándola tan bien, mientras las autoridades buscan por todos lados los restos de Quinton.

“La gente se estaba molestando”, indicó la entrevistada. “Ellos las querían fuera de aquí. Pero se quedaron por largo tiempo, por horas. Fue realmente extraño”, añadió la mesera.

Incluso, en redes circula un supuesto video que muestra el momento en que una persona confronta a las mujeres en el exterior de Sandcastle Inn, donde se estaban quedando, y cuestiona por qué no estaban buscando a Quinton.

En Twitter también se compartieron imágenes de la madre abandonando el hotel el miércoles en una moto.

Ayer, las autoridades federales y locales culminaron el primer día de búsqueda de Quinton en un vertedero.

Oficiales en Georgia e investigadores del FBI creen que el cuerpo del pequeño fue ubicado “en un contenedor específico en una ubicación específica” que pudo haber sido vaciado en una instalación de manejo de residuos en el condado.

El niño fue visto por última vez el 5 de octubre por el novio de Leilani. La madre lo reportó desaparecido a eso de las 9:40 a.m. de ese día. La progenitora, que habría consumido drogas durante su embarazo, le texteo a eso de las 5:30 a.m. la babysitter Diana McCarta para decirle que no llegara a cuidar al niño.

Leilani enfrenta un proceso de custodia en corte relacionado con sus otros dos hijos de 6 meses y 3 años que al momento permanecen en un hogar sustituto.