Plomero de Virginia ganó medio millón de dólares y su padre no le creyó ni siquiera cuando fue a recoger el premio

Un hombre de la ciudad de Colonial Heights recientemente ganó $566 mil con un boleto raspa y gana de la Lotería de Virginia.

El suertudo jugador, de nombre Nicholas Briglia, les dijo a los funcionarios de la lotería del estado que, contrario a lo que podría pensarse, no gritó ni saltó de alegría cuando se dio cuenta de que había ganado el premio mayor en el juego ’10 Years of Cash’. En lugar de eso, Briglia se guardó el billete ganador en el bolsillo y se fue a casa, como si nada.

Briglia, que trabaja como plomero, dijo que lo que resultó más complicado para él fue decirle a su familia que ganó el premio.

“No me creyeron. Mi papá todavía no cree”, dijo el hombre al momento de estar recogiendo su dinero en las oficinas de la lotería.

Después de ganar, Briglia tenía la opción de cobrar el premio recibiendo $5 mil dólares al mes durante 10 años o una opción de un solo pago en efectivo de $566,044 dólares, antes de impuestos. Briglia eligió tener el dinero en un solo pago.

El juego ’10 Years of Cash’ es un boleto raspa y gana que ofrece premios que van desde los $5 dólares hasta el premio mayor que ganó Briglia.

Las probabilidades de ganar el premio mayor en el juego son de 1 en 2,856,000 y las probabilidades de ganar cualquier premio de cualquier monto son de 1 en 4.25.

