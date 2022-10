Chiquis Rivera propone a Shakira casarse con ella tras el lanzamiento de ‘Monotonía’

Shakira realizó toda una campaña de expectativa a lo largo de dos semanas en las que dio algunos detalles de lo que sería ‘Monotonía’, esta entrega en la que canta en compañía de Ozuna.

El tema fue lanzado este 19 de octubre y ya es número uno en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Panamá, Guatemala y República Dominicana, entre otros países, ya que la letra ha sido relacionada con su controversial separación de Gerard Piqué.

Asimismo, varios famosos se han volcado a las redes para reaccionar, comentar y apoyar a la colombiana, entre ellos destacó Chiquis Rivera, pues no dudó en expresarle su amor frente a todos con palabras que resultaron bastante directas.

Si bien Chiquis se ha declarado fan de Shakira en diversas ocasiones, esta vez desconcertó y confundió a miles al mandarle un mensaje donde le propuso matrimonio y le prometió que no le haría daño, esto en referencia a su historia con Piqué.

En una historia de Instagram, Chiquis, sin más, escribió: “Yo me caso contigo”, “Nunca te hago daño mi Shak”, “Te amo y amé la canción”, colocó la sobrina de Lupillo Rivera bajo un video en el que se puede escuchar un fragmento de ‘Monotonía’.

Y es que frases como: “no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. Lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo”, calaron entre los fanáticos de Shakira y los famosos no fueron exentos.

