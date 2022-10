¿Qué pasó en Navidad entre Shakira y Piqué? Todos quieren saber qué es lo que no termina de decir en Monotonía

Shakira lanzó “Monotonía”, canción que podríamos catalogar como la más esperada del año, debido al interés mundial que hay por la separación de ésta con Gerard Piqué. El tema cantado dura alrededor de dos minutos con 50 segundos, mientras que la producción visual termina al minuto tres con dos, respectivamente.

Cuando escuchamos la canción y le ponemos atención a la letra surgen interrogantes, ya que Shakira se ha cuidado de no decir mucho pero sí ha permitido que se surjan preguntas tales como: ¿Qué pasó en Navidad entre Shakira y Piqué?

En el video si activas la opción de subtítulos, aparece así la lírica de la canción y justo al minuto 1:43, Shakira dice: “Tú estás frío como en Navidad”. La frase en si no hace alusión al clima frío y navideño del cual gozan algunos países, sino a la actitud de Piqué para ese entonces. Meses atrás el periodista Jordi Martín confirmó que después de que la pareja realizara un viaje a Disney las cosas entre ellos habían cambiado.

Ahora todos tienen la duda, y quieren saber a qué Navidad se refiere Shakira, a la del año 2020 o esta última de 2021…

¿Es o no Piqué el hombre del video?

Muchos comentarios han surgido alrededor del tema, algunos sienten que la canción dura muy poco, otros creen que las “indirectas” líricas y visuales hacía Piqué son letales, ya que es casi imposible no saber que en este tema él es el protagonista junto a ella.

Los análisis visuales ya están en las redes, todos están buscando las similitudes entre el hombre sin rostro que viste una sudadera blanca con un par de pantalones en gris, que apunta sin pena ni gloria, con una bazuca, al centro del pecho de Shakira. Gracias al video de la canción “Me enamoré” todos dicen que el hombre de “Monotonía” es Gerard, un actor interpretando a Piqué. View this post on Instagram A post shared by ChismecitoChannel😻 (@chismecitochannel)

