Shakira estrenó ‘Monotonía’: las frases más destacadas de su dueto con Ozuna

La canción ‘Monotonía’ fue estrenada por Shakira y Ozuna, este 19 de octubre y no faltó la creatividad de los usuarios en redes sociales, quienes reaccionaron con los típicos memes, pues tuvieron clarísimo que la letra parece aludir a su expareja, Gerard Piqué.

Shakira ha estado muy emocionada con este lanzamiento, al que le ha dedicado un gran espacio de promoción en sus plataformas donde sus fanáticos se dedicaron a señalar que se trata de una letra que, sin más, explica todo sobre el fin de su matrimonio debido a que esta hace referencia al deterioro de una relación.

¿Está la nueva canción de Shakira, ‘Monotonía’, dedicada a su ex, el futbolista Gerard Piqué?

Se conoce que Shakira siempre se ha expresado a través de la música y es que después de que en abril lanzará su canción ‘Te Felicito’, poco tiempo después se dio a conocer su separación de Piqué, padre de sus dos hijos y con quien duró 12 años.

Ahora, hay varias interrogantes con ‘Monotonía’ y una es si será que este tema vaya con alguna dedicatoria y revele lo que realmente sucedió entre ella y Gerard a través de mensajes ocultos.

Recordemos que habrían terminado tras una supuesta infidelidad de parte del futbolista con Clara Chía Martí, con quién ya tendría hasta planes de vivir juntos y tener un hijo.

“No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría”, así arranca el tema musical.

​​Esta es una frase que hace referencia al estancamiento de alguna relación, la repetición de la cotidianidad, de la cual muchas parejas no logran salir y, por ende, deciden terminar.

Asimismo, el video de ‘Monotonía’ carga con un montón de simbolismos que relatan cómo Shakira sufrió durante su separación frente al ojo público.

Justamente, el pasado 21 de septiembre, la colombiana dijo en una entrevista con Elle que para ella escribir música es como ir al psiquiatra, “solo que más barato” y que le ayuda a sanar.

“Es un adiós necesario. Lo que un día fue increíble se volvió rutinario. No me saben a nada tus labios. Ahora es todo lo contrario”, “Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud. Tú no daba’ ni la mitad. Pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando”, son otros de los versos más destacados de su dueto con Ozuna.

