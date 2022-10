Familia de cuatro en Michigan desaparece tras inquietante llamada al 911 sobre ataque a las Torres Gemelas de Septiembre 11 en NY

Cuatro miembros de una familia en Michigan llevan desaparecidos más de cinco días luego de que el padre llamara al 911 con teorías conspiratorias relacionadas con el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York.

El Departamento de Policía de Fremont circuló una alerta por la desaparición de la familia Cirigliano el miércoles en la noche.

Parientes están muy preocupados por el bienestar de Anthony (Tony), de 51; Suzette, 51; Brandon, 19; y Noah, 15. La última vez que un familiar tuvo contacto con ellos fue el 16 de octubre.

La madre de Suzette quien sufre de demencia y necesita cuidado a tiempo completo, fue divisada caminando sola por el vecindario, a eso de las 9 p.m. del lunes, según el reporte de medios locales como News 8 y Click on Detroit. Fue en ese momento que vecinos llamaron a la Policía e inició la búsqueda de la familia.

El reporte de las autoridades detalla que las puertas de la casa de los Cirigliano estaban cerradas y la minivan familiar, una Toyota Sienna del 2005 con licencia DJL1982, no estaba en el lugar. Mascotas fueron dejadas en la vivienda.

Parientes indicaron que el celular de Suzette fue recuperado en la casa, más no el de Tony. Los móviles de todos los desaparecidos están apagados.

Brandon y Noah tienen autismo, informó la Policía. Ambos estudiaban bajo “homeschooling” o en la casa.

Supuestamente, Tony mostraba signos de paranoia antes de la desaparición.

Inquietante llamada al 911 sobre ataque de Septiembre 11

La llamada del hombre al sistema de emergencias 911 se realizó poco después de la medianoche del domingo.

Cuando el empleado del 911 que contestó el teléfono le preguntó qué era lo que estaba pasando, el hombre respondió: “Sí. Todo el mundo está bien. Pero yo necesito al Departamento de Policía de Fremont, y yo creo que él es el capitán Jon Geeting. Yo necesito protección especial inmediatamente“.

“Es de vital interés nacional. Está relacionado con Septiembre 11 y la gente quiere borrarme de la faz del planeta. Yo no estoy loco. El Sr. Geeting me conoce. Yo soy cristiano. Yo solo necesito un poco de ayuda y luego el Gobierno de Estados Unidos me sacará de aquí. Yo sé que esto suena loco. Tú no tienes instrucciones para eso. Por favor, envié a alguien que conozca a Geeting y que pueda hablar con las autoridades de EE.UU. por favor”, añadió el hombre en otra parte del intercambio citado por Click on Detroit.

A raíz de la comunicación vía telefónica, oficiales arribaron a la escena.

“Tony estaba hablando sobre una situación de desinformación relacionada con los ataques de Septiembre 11. Pero, realmente, en lo que mis oficiales empeñaron gran cantidad de tiempo fue hablando con todo el mundo para asegurarse que todos estaban a salvo y tratando de confirmar que una enfermedad mental no estaba poniendo a nadie en peligro”, indicó el jefe del mencionado departamento policial Tim Rodwell a News 8 sobre el intercambio telefónico.