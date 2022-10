FBI: adolescentes planeaban secuestros y robos en Nueva York a través de Facebook Marketplace

Un par de adolescentes de El Bronx (NYC) lanzaron una ola de secuestros y robos de autos alimentados por Facebook, según le confesaron al FBI, y eso podría ponerlos tras las rejas de por vida.

El crimen, detallado en una denuncia de nueve páginas presentada ante el Distrito Sur de Nueva York por el agente especial del FBI Justin Gray, parece ser el último de una serie de delitos orquestados en Facebook Marketplace, sección de compra y venta del gigante de las redes sociales.

A diferencia de casos anteriores reportados en otras zonas del país donde los ladrones se hicieron pasar por compradores para robar autos que usuarios inocentes ofrecían en Facebook, el dúo de El Bronx cambió el guión y atrajo a sus víctimas con un anuncio falso de venta.

Según la denuncia, Diante Fernandes, de 19 años, y Mark Francis (18) anunciaron un Hyundai Ioniq 2019 rojo en Facebook Marketplace, haciéndose pasar por un vendedor llamado “Tagem”.

Una víctima no identificada en la denuncia respondió y concertó una cita con “Tagem” para una prueba de manejo en Highland Avenue en Yonkers, una calle residencial de edificios de apartamentos de poca altura y antiguas casas victorianas, la noche del 26 de septiembre.

La víctima y un acompañante se desplazaron hasta el lugar en una Honda perteneciente a uno de los dos. Allí supuestamente conocieron a Fernandes, Francis y un tercer hombre no identificado.

Los cinco dieron un breve paseo en el Hyundai rojo y luego regresaron a Highland Avenue para discutir la venta. Allí, según la denuncia, uno de los supuestos vendedores sacó una pistola negra, apuntó a las dos víctimas y las obligó a regresar al auto.

Mientras uno de los ladrones conducía al grupo por Yonkers, su cómplice armado supuestamente tomó los teléfonos celulares, las billeteras y las llaves del Honda de las víctimas antes de dejarlos en la concurrida intersección de las avenidas Nepperhan y Yonkers, aproximadamente a una milla de distancia. Ninguna víctima resultó herida.

Al día siguiente al parecer repitieron el esquema criminal, esta vez en El Bronx. Según la denuncia, Fernandes y Francis secuestraron a una víctima y la obligaron a subir a su propio Toyota a punta de pistola, dejando a su acompañante en Riverdale.

Durante las siguientes tres horas supuestamente llevaron a su rehén “alrededor del área de la ciudad de Nueva York”, deteniéndose dos veces en diferentes bancos y obligándolo a retirar un total de $6,000 dólares de su cuenta de tarjeta de crédito. Al final lo dejaron ileso en New Hyde Park, Long Island, según The Riverdale Press.

Mientras tanto, las víctimas de Yonkers y la que quedó varada en Riverdale habían alertado a la policía. Cuando Fernandes y Francis condujeron el Toyota de vuelta a El Bronx, los agentes los estaban esperando.

Los dos, que comparecieron ante la jueza magistrada Judith C. McCarthy el 28 de septiembre, fueron detenidos por cargos de robo de auto, secuestro, conspiración y posesión de armas de fuego, entre otros, según la Ley Hobbs, un estatuto federal que se aplica a delitos que interfieren con el comercio interestatal. Enfrentan sentencias máximas de cadena perpetua si son declarados culpables de todos los cargos, destacó New York Post ayer.

En un caso similar, en mayo de este año el joven Jefferson Hernández murió baleado durante una venta de motocicleta en El Bronx (NYC) concertada vía Facebook Marketplace.