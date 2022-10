Fans reaccionan a la presencia de Jomari Goyso en el cumpleaños de Bella, hija de Marlene Favela

“Jomari -Goyso- es amigo de todas”, dice una fan en la cuenta de Instagram de Despierta América. Y es que en esta red social, el famoso programa de Univision compartió una fotografía, en la que éste aparece posando junto a Bella y Marlene Favela, por la celebración de su cumpleaños.

Recordemos que el crítico de modas siempre ha mantenido una relación de hermandad con Favela, desde hace muchos años. Y a tanto llega la presencia de éste en la vida de ambas, que algunas fanáticas creen que Goyso ocupa el lugar de alguien más en la vida de Bella, así lo destacó una seguidora: “Jomari me encanta. Cubriendo el espacio del papá”.

Pero ojo, que ningún comentario ha surgido desde la crítica malsana, al contrario, las fans hablan de la amistad de éste con amor, cariño y respeto, ya que reconocen que Goyso es una de las celebridades más queridas del mundo del espectáculo. Famosas tanto de Univision como de Telemundo y Televisa han logrado construir con él una hermandad entrañable, como Marlene Favela, podríamos incluso mencionar a Pamela Silva, Jacqueline Bracamontes, Francisca Lachapel, Michelle Salas, entre otras.

Sin embargo, más allá de lo que la gente crea o no, es importante reconocer lo grande que está Bella. La hija de Marlene Favela celebró así sus tres añitos.

A continuación les compartiremos algunas de las fotografías que la actriz compartió en la cuenta de Bella, y desde su Instagram personal, verificado. Jomari reaccionó a esta estampa con esta imagen: “¡Te amo! Felicidades”. View this post on Instagram A post shared by BellaSeely (@bellaseely_)

Jomari, según lo que comentó Marlene, es el padrino o uno de los padrinos de la pequeña. View this post on Instagram A post shared by BellaSeely (@bellaseely_)

Estos fueron algunos de los detalles de color y sabor que abundaron en la fiesta de cumpleaños de la pequeña Bella. View this post on Instagram A post shared by Marlene Favela (@marlenefavela)

Cabe señalar que entre las invitadas a la fiesta nos encontramos con algunos rostros de famosas, villanas de la telenovelas como Ana Layevska, Tanya Vazquez y Claudia Cervantes. View this post on Instagram A post shared by Marlene Favela (@marlenefavela)

