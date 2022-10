Jomari Goyso analiza el video de ‘Monotonía’ y no se guarda nada: “No tengo nada en contra de Shakira”

Jomari Goyso habló del video “Monotonía” de Shakira, analizó los momentos importantes que vemos en dicha producción audivisual. Identifica a Gerard Piqué como el hombre que lleva el “hoodie” blanco. Explica cómo el hecho de posicionarse delante de la cantante para dispararle de frente, demuestra cómo ella lo miraba de frente a él, como en todo su horizonte él era lo que veía.

El corazón pisoteado, ejemplifica Shakira, según Jomari, cómo la prensa está jugando con sus sentimientos, cómo la prensa y el público están pisoteando sus sentimientos probablemente al hablar de manera tan desproporcionada sobre todo lo que ella y su familia están sufriendo.

Llama la atención, también, cómo Jomari interpreta el llanto de Shakira, quien durante el primer minuto de “Monotonía” permite que el mundo vea no sólo sus ojos tristes sino también sus lágrimas: “Sus ojos lloran, pero su cara no se mueve. Puede ser intencionado o una artista que no quiere verse mal, quiere verse espectacular físicamente”.

Jomari explica que el hecho de que Shakira siempre se vea bien en el video habla del empoderamiento: “En todo momento ella, físicamente, se ve bien, puede ser que está sufriendo, pero no se deja destruir, que es empoderamiento para la mujer, o que es vanidosa y no quiere verse mal, si escuchas la música y no ves la imagen, básicamente está un poco contradictorio”.

Astrid Rivera ha comentado la publicación de Jomari Goyso y da comparte su reflexión sobre el mismo con este comentario: “Me Encanta, adémas que ha convertido su dolor en arte. Shakira está rota, tiene un hueco que le a traviesa el pecho y no quiere disimularlo. Ella siempre ha sido directa con sus metáforas, no se guarda na? para después. Y en Bachata todo, porque es la música de amargue, tiene más alcance, es bailable y también hace sentir de to?”.

Al final, Jomari explica que lo único que ha querido hacer es analizar lo visual, sin entrar a dar calificativos sobre la composición musical de éstos: “No tengo nada en contra, es un análisis de la imagen, que es lo que he hecho toda mi vida”, aseguró el famoso crítico de modas de Univision.

