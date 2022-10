Matan a dos enfermeras dentro de un hospital de Dallas, Texas; sospechoso hispano está bajo custodia

Dos enfermeras fueron baleadas fatalmente dentro de un hospital en Dallas, Texas, este sábado por la mañana, provocando el arresto de un hipano, quien fue increpado por la policía y resultó herido, indicaron funcionarios e informes.

El sujeto identificado como Néstor Hernández, de 30 años, está acusado de matar a las dos mujeres en el Dallas Methodist Medical Center, de acuerdo con el Dallas Morning News.

Las enfermeras formaban parte del departamento de trabajo de parto y parto del centro, de acuerdo con Charley Wilkison, director ejecutivo de Combined Law Enforcement Associations of Texas.

La balacera inició alrededor de las 11:00 a.m. del sábado, cuando el sospechoso entró en la escena y comenzó a disparar. Posteriormente un oficial de policía del Sistema de Salud Metodista llegó a la escena y confrontó al sospechoso y le disparó, causándole heridas, indicó el portavoz del hospital, Ryan Owens.

Posteriormente el sospechoso fue detenido, estabilizado dentro del hospital y trasladado a otro centro médico local, señaló el portavoz.

No quedaron claras las causas del tiroteo. Tampoco se supo si el presunto pistolero tenía en mira a las dos enfermeras y las identidades de las víctimas no se dieron a conocer de inmediato, indicó el New York Post.

Entretanto, Eddie García, jefe de policía de Dallas, catalogó el tiroteo como “un fracaso abominable de nuestro sistema de justicia penal”.

“Nuestros pensamientos están con el personal y las víctimas de los eventos de hoy”, manifestó García. “Haremos todo para ayudar en esta investigación. Esta es una tragedia y una falla abominable de nuestro sistema de justicia penal”.

Una mujer que visitaba a su madre en el hospital declaró que recibió la llamada de su padre advirtiendo sobre lo ocurrido, quien luego se atrincheró en la habitación.

“Él dijo: ‘Hay un tirador en el edificio'”, apuntó Denise Jones a FOX 4. “Él dijo: ‘Vuelve a tu auto y aléjate del hospital lo más que puedas'”.

