Ana Patricia Gámez ofrece recomendaciones para los que deseen participar en ‘Enamorándonos USA’

La presentadora Ana Patricia Gámez es una de las que conduce ‘Enamorándonos USA’ desde hace algún tiempo, y en esta ocasión quiso dar algunas sugerencias a aquellos que están entusiasmados con la idea de participar en la nueva temporada que será estrenada el próximo lunes 22 de agosto, y es que hace aproximadamente mes y medio el equipo se tomó unas semanas de descanso.

A su vez, la mexicana explicó en exclusiva para ‘People en Español’ lo que ella siente al ser parte de ese maravilloso equipo que les encanta unir parejas y ser esa especie de cupido para todos aquellos que asisten con el objetivo de lograr conseguir a una persona que se termine convirtiendo en su compañero sentimental.

“‘Enamorándonos es una familia muy bonita que cada vez crece más. Creo que estar en Enamorándonos es como para mí ir a México. Es sentirse en casa. Es ver a las personas que uno quiere, con las cuales uno está casi de forma diaria. En este break de verano de dos meses que tiene el programa todos regresamos con esa energía”, añadió a la revista.

A menos de una semana que están por regresar al estudio, Gámez explicó en lo que ha estado trabajando el equipo de producción para quienes han asistido a los casting que han realizando en Las Vegas, Nueva York y Los Ángeles.

“Siempre estamos en la búsqueda de personas que quieran aventurarse a encontrar el amor en nuestro programa. Queremos caras fresca. Nosotros les decimos que si están solteros apliquen. Deben llenar un formulario, ver si pueden viajar a Miami. En línea pueden aplicar cualquier día del año”, agregó.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina (NBL) 2010 aseguró que es indudable lo que se quiere lograr, tal como lo es el compromiso, y es que los llena grandemente cuando se enteran que personas que iniciaron una relación ahí se terminan convirtiendo en padres. View this post on Instagram A post shared by Enamorandonos USA (@enamorandonosusa)

La también modelo reveló que el programa ofrece ciertas comodidades para quienes tomen la determinación de quererse convertir en uno de los participantes que estarán en la nueva temporada que viene mucho más recargada.

“El requisito es ser mayor de edad, de ahí en adelante nada importa. También que puedas viajar para Miami, los gastos son pagados, el viaje, la estadía, la comida. Además, que tengas la disposición de encontrar el amor y que se te quite el miedo, la pena, cualquier impedimento que te detenga a encontrar el amor”, expresó a ‘People en Español’.

