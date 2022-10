Celebridades del fútbol felicitan al legendario Pelé por su cumpleaños número 82

Pelé, el único jugador que cuenta con tres Copas Mundiales de Fútbol, llegó a sus 82 años recibiendo multitudinarias muestras de cariño y cientos de elogios de grandes celebridades e instituciones del fútbol.

77 goles en 92 partidos con la selección de Brasil le dieron el enorme reconocimiento internacional al exfutbolista que, fuera de sus fronteras, también levantó las extintas Copa Intercontinental y la Supercopa de Campeones Intercontinentales, además de una Copa Libertadores.

Ronaldinho Gaúcho fue uno de los primeros en felicitar a Pelé: «Hoy es el mejor día de todos… del REY! Feliz cumpleaños y buena salud» fueron algunas de las palabras del exfutbolista. View this post on Instagram A post shared by Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho)

El número 10 del Paris Saint Germain y de la selección de Brasil, Neymar, fue otra de las estrellas que se tomó un momento para rendir honor a Pelé y felicitarle. «¡Hoy es el cumpleaños del Rey del Fútbol!», expresó el delantero de 30 años. ??Hoje é aniversário do Rei do Futebol! ?? Parabéns, @Pele pelos 82 anos. #HappyBirthday ?? pic.twitter.com/Hb2CtkQp0f— Neymar Jr Site (@NeymarJrSite) October 23, 2022

Clubes y organizaciones se suman a la fiesta de «O Rei»

Desde la cuenta de la Copa Mundial de la FIFA hasta la CONMEBOL y la UEFA Champions League dedicaron un tuit especial a Pelé, quien estuvo durante 19 años consecutivos con el Santos de Brasil, para luego cerrar su carrera con el New York Cosmos de Estados Unidos.

Cabe destacar que la sumatoria de sus goles a nivel de clubes y selección, dan como resultado un escandaloso 1,284 en partidos oficiales y amistosos.

???? ¡Feliz cumpleaños, O Rei! ?



???? El astro brasileño @Pele celebra hoy sus 8?2? años.



? Fue bicampeón de la CONMEBOL #Libertadores con @SantosFC en 1?9?6?2? y 1?9?6?3? y se volvió una de las grandes figuras del fútbol mundial.



? Parabéns!#GloriaEterna pic.twitter.com/dH9rbCRogz— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 23, 2022

?? ¡Felicidades, ? ???! ?@Pele cumple 82 años y lo recordamos con sus mejores momentos en la #FIFAWorldCup ?— Copa Mundial FIFA ? (@fifaworldcup_es) October 23, 2022

? Hoy cumple años esta ??????? del fútbol



¡Muchas felicidades, 'O Rei' Pelé ??! ?? #UCL pic.twitter.com/dKD7kEwvkk— Liga de Campeones (@LigadeCampeones) October 23, 2022

Y como no podía ser de otra forma, el Santos FC le dedicó un mensaje a través de la estrella del Real Madrid, Rodrigo Goes, también exjugador de sus filas. Nosso #MeninoDaVila @RodrygoGoes deixou um recado especial de aniversário para o Rei. ?? ? #PELÉ82 pic.twitter.com/tjAI6lA7m5— Santos FC (@SantosFC) October 23, 2022

Contenido relacionado