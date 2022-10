Clarissa Molina demostró el ritmo que lleva en la sangre en ‘El Gordo y La Flaca’ tras bailar ‘Monotonía’

La presentadora de televisión Clarissa Molina al parecer jamás ha sufrido miedo escénico, debido a todo lo que le ha tocado vivir durante su carrera profesional. Por ello, a través de sus redes sociales ha demostrado la gran pasión que siente por el baile y sus ganas de dejar el nombre de su país en alto con sus pasos.

A través de la cuenta personal de Instagram de ‘El Gordo y La Flaca‘ compartieron un corto video donde se le puede ver que disfruta bailando ‘Monotonía’ en el estudio, al tiempo que está acompañada por uno de sus compañeros de trabajo del mencionado programa de televisión.

“@clarissamolina bachateando con #Shakira y #Ozuna #Monotonía“, fue el mensaje que acompañó la publicación compartida en la red social de la camarita.

A su vez, fueron varios los comentarios que se registraron sobre la canción que fue estrenada el pasado 19 de octubre, y pues a algunos ya los tiene “aburridos”, mientras que hay otros que también dijeron que se sienten cansados de lo repetitiva que se ha vuelto el tema de Shakira con Ozuna.

“No tiene gracia para nada”, “Me van a disculpar pero qué mal me cae Clarissa”, “Si no es con un dominicano eso no es bachata”, “Hace cuánto salió esa canción? Ya estoy harto”, “Arriba la bandera dominicana”, “Ya aburrieron con esa canción“, “La canción está fatal, bye”, “Pienso que en el matrimonio le va a ir mal”, “La canción no me gusta y el baile está flojo”, “A mí me cae súper bien, Clarissa”, “Esto es maravilloso”, “Bachateando con @esjoser”, fueron algunas de las expresiones que se generaron en el post.

A su vez, la tercera finalista de Nuestra Belleza Latina (NBL) en diversas oportunidades ha hablado de los preparativos de su boda con Vicente Saavedra que será realizada el próximo año en el país natal de ella. Recientemente ha mencionado lo que sería la selección de sus invitados. Sin embargo, uno de los usuarios dijo en la publicación que siente que a ella le irá “mal” luego de su unión matrimonial.

