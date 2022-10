Excomisario de NYPD, Ray Kelly, criticó a Eric Adams por criminalidad en la ciudad

El excomisario de la policía de Nueva York, Ray Kelly, criticó este domingo al alcalde Eric Adams ante el crimen desenfrenado que azota la Gran Manzana.

“Éramos la gran ciudad más segura de Estados Unidos hace solo unos años”, señaló Kelly en declaraciones a WABC 770 AM. “Esto no es una cirugía cerebral”.

“Regresas y miras las cosas que estábamos haciendo entonces y las vuelves a implementar. Pero aparentemente el alcalde no quiere hacer eso”, apuntó Kelly. “Él no quiere (traer de vuelta) las unidades contra el crimen, no quiere utilizar las funciones de detención y cacheo”.

El excomisario destacó en WABC 770 AM que el despliegue de policías de tránsito debe ser “reexaminado” por “una agencia externa”.

Tanto el alcalde Adams como la gobernadora Kathy Hochul manifestaron el sábado que planean aumentar los subterráneos con más policías de la MTA y NYPD por medio de turnos extras, además de cámaras de vigilancias adicionales.

Se espera que se creen nuevas unidades de 25 camas en dos centros psiquiátricos para sacar a más enfermos mentales de la clandestinidad y ubicarlos en refugios, indicó New York Post.

Entretanto, Kelly se refirió a los numerosos asesinatos en el Metro de NYC, resaltando que diariamente surgen crímenes.

“Todos los días uno lee sobre un crimen en el sistema de tránsito porque sabemos que los subterráneos son el alma de Nueva York”, acotó Kelly. “La gente todavía no se va a subir a ellos”.

Kelly fungió como comisionado de policía a comienzos de la década de 1990, para luego pasar por puestos federales en asignaciones de control de aduanas y antiterrorismo en la Administración de Bill Clinton.

Hasta el momento, se han producido nueve homicidios en el sistema subterráneo, con un aumento del 39% en delitos violentos del sistema a partir de agosto en comparación con 2019, según estadísticas reseñadas por New York Post.

