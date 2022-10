Conoce a los famosos que más ganan en Instagram y cuántos millones suman a su cuenta de banco

En el mundo de las celebridades no hay secreto económico que puedan guardar y mucho menos si el dinero que ganan viene de Instagram. Ahora, gracias a NetCredit los fans conocen quiénes son las celebridades que más dinero ganan gracias a su trabajo publicitario y por publicación patrocinada en sus cuentas personales de Instagram.

Llama la atención que en la lista aparece el nombre de Ignacia Antonia, creadora de contenido de origen chileno, quien se codea en este conteo con celebridades de la talla de Cristiano Ronaldo y Dua Lipa entre otros.

NetCredit destacó que el primer lugar del listado se lo lleva Cristiano Ronaldo, que en el año 2021 reportó ganancias de $85.22 millones de dólares, todo este dinero le vienen de ganancias por publicidad pagada en Instagram. El segundo lugar se lleva Lionel Messi, el ex jugador del FC Barcelona se embolsó $71,96 millones de dólares. Virat Kohli es un deportista de la India, famoso por destacarse en el criquet, que ostenta el tercer lugar con un monto de $36,6 millones de dólares.

Nos encontramos entonces que los primero tres lugares son de estrellas del mundo del deporte. Ahora, según NetCredit el cuarto lugar de la lista lo protagoniza nada más y nada menos que Ellen Degeneres con $33 millones de dólares, seguida de Beyoncé quien se embolsa la misma cantidad.

Después entra al listado el comediante Kevin Hart con $26 millones de dólares, y siempre en dólares celebridades como: Jisoo con $18 millones, Anitta con $16 millones, Larissa Manoela con $15 millones y por último se encuentra Dua Lipa con $13 millones de dólares. Encuentra la lista detallada aquí. View this post on Instagram A post shared by JISOO? (@sooyaaa__)

