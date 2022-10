Alicia Villarreal: “Cuando falleció mi hermano se nos cayó el mundo, no sabíamos qué estaba pasando”

Alicia Villarreal conversó con Yordi Rosado y en dicha entrevista abrió su corazón dejando que los recuerdos más duros de su vida volvieran a la luz. La intérprete de “Ay! papacito” recordó cómo fue para ella y para su familia enfrentarse a la noticia de la muerte de su hermana. Hecho que describe como tan duro como inesperado.

Sobre este momento dijo lo siguiente: “En la noche empezó a sonar mi teléfono y me empiezan a gritar: ‘prende la tele’ y yo no lo entendía, me levanto, corro al cuarto de mis hijos, prendo la tele y veo que decía: “Hermano de Alicia Villarreal muere en un accidente” y la apagué”.

“En lo primero que yo pensé fue en mi mamá. Cuando falleció mi hermano se nos cayó el mundo, no sabíamos qué estaba pasando, fue muy trágico e inesperado. Él tenía tiempo tomando medicina porque tenía problemas en el corazón, tenía arritmia, y siempre andaba con su botella de agua y una manzana”.

De esta entrevista se desprendieron muchas otras declaraciones y en uno de estos videos aseguran que Alicia y Yordi fueron “pareja”, pero si bien lo fueron, la relación fue sólo laboral y ficticia, porque el conductor protagonizó uno de sus videos.

