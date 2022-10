Grey Poupon lanza “Don’t Worry Dijon” en respuesta al drama de Olivia Wilde, su ex y Harry Styles

Grey Poupon está lanzando un aderezo para ensaladas inspirado en un drama de la vida real que involucra a tres personajes famosos. La compañía anunció su último condimento: “Don’t Worry Dijon”.

El nombre del nuevo aderezo de Grey Poupon está relacionado con el nombre de la película de Olivia Wilde, Don’t Worry Darling.

La directora y actriz ha estado en los titulares no solo por el lanzamiento de su filme, sino por su nueva relación con Harry Styles, quien también es el protagonista de la película al lado de Florence Pugh.

En el más reciente episodio del drama, la ex niñera de Olivia Wilde y su ex pareja Jason Sudeikis realizó algunas afirmaciones sobre la actriz en The Daily Mail.

La niñera de identidad no revelada informa que Sudeikis supuestamente quedó desconsolado por la nueva relación de Wilde con Harry Styles después de darse cuenta de que la actriz estaba haciendo una ensalada con su “aderezo especial” para el cantante Harry Styles.

La niñera afirmó que, después de descubrir mensajes de texto entre Wilde y Harry Styles, Sudeikis se arrojó debajo del auto de Wilde para evitar que le entregara al cantante su aderezo especial compuesto por vinagre de vino tinto, mostaza Dijon, miel, sal kosher y ajo.

Tanto Wilde como Jason Sudeikis negaron las afirmaciones de su ex niñera. La actriz también usó su Instagram para compartir una historia que hacía referencia a los dichos de su ex empleada.

Wilde compartió en sus historias la foto de una página en Roman à clef de 1983 de Nora Ephron, Heartburn, basada en el divorcio de la autora con el reportero del Washington Post Carl Bernstein; el personaje principal divulga una receta de un aderezo para ensaladas que prepara para su esposo.

“Mezcle 2 cucharadas de mostaza Grey Poupon con 2 cucharadas de buen vinagre de vino tinto. Luego, bata constantemente con un tenedor, agregue lentamente 6 cucharadas de aceite de oliva, hasta que la vinagreta esté espesa y cremosa; esto hace una vinagreta muy fuerte que es perfecta para ensaladas verdes como rúcula y berros y escarola”, dice una parte de la receta.

El departamento de marketing de Grey Poupon está aprovechando el tema candente y ha lanzado 100 frascos de edición especial “Don’t Worry Dijon”. “El diablo trabaja duro, pero Dijon trabaja más duro”, dice uno de los usuarios en Instagram en una de las respuestas al lanzamiento del aderezo.

Te puede interesar:

–Snoop Dogg lanza aros de cebolla infundidos de THC

–No todo es tequila, Lenny Kravitz apuesta por el sotol mexicano

–The Macallan celebra los 60 años de James Bond con botellas de whisky de edición limitada