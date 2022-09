The Macallan celebra los 60 años de James Bond con botellas de whisky de edición limitada

The Macallan tiene una colección de botellas whisky escocés para celebrar los 60 años de James Bond en el cine. La edición especial está conformada por seis botellas en paquetes individuales; cada botella representa una de las seis décadas de las películas de 007.

Desde su debut en la pantalla grande con Dr. No de 1962, se han proyectado 25 películas del agente secreto británico 007.

Bond es conocido por su amor por los martinis, aunque en los últimos años, The Macallan se ha convertido en su whisky preferido. Al 007 se le ve disfrutando The Macallan Fine & Rare 1962 en la película Skyfall de 2012 y en Spectre se lo ve bebiendo whisky en su apartamento.

Las películas de James Bond y The Macallan se unieron para lanzar The Macallan James Bond 60th Anniversary Release, una colección especial de botellas por el 60 aniversario del 007 el cinco de octubre.

The Macallan and James Bond are bound by shared Scottish heritage, innovation and the pursuit of excellence.

Celebrate Six Decades of Bond with The Macallan James Bond 60th Anniversary Release.

Please savour The Macallan responsibly. #TheMacallan #TheMacallanx007 pic.twitter.com/PICMBZ4ITG

— The Macallan (@The_Macallan) September 27, 2022