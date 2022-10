“No tengo amigos; no tengo familia”: hallan nota escalofriante del autor del tiroteo mortal en secundaria de St. Louis, Missouri

El pistolero señalado por matar a dos personas y herir a otras más en una escuela secundaria de St. Louis, Missouri, dejó una escalofriante nota en la que daba pistas de las motivaciones que los llevaron a cometer los crímenes, mientras que las autoridades encontraron un rifle AR-15 relacionado con el incidente.

Orlando Harris, de 19 años, quien murió al ser enfrentado por la policía luego del fatal tiroteo, se presentó en el Central Visual and Performing Arts High School con el rifle que tenía más de 600 rondas de municiones y una docena de cargadores de alta capacidad, de acuerdo con el comisionado de policía de St. Louis, Michael Sack, informó CNN.

Asimismo, los investigadores encontraron una nota escrita a mano en el vehículo que condujo Harris hacia la escuela, dejando algunos detalles de su vida y posibles motivos para iniciar la balacera.

“No tengo amigos. No tengo familia. Nunca he tenido novia. Nunca he tenido una vida social. He sido solitario y aislado toda mi vida”, indicó la nota de acuerdo con Sack, que reconoció que era “la tormenta perfecta” para un tirador masivo.

El comisionado destacó este martes que dado el extenso arsenal del tirador, la tragedia pudo ser “mucho peor”.

Autoridades dieron crédito a las puertas cerradas y la rápida respuesta policial, inclusive por parte de oficiales fuera de servicio, lo que ayudó a evitar más muertes en la secundaria.

La policía precisó que Harris se graduó en la escuela el año pasado, pero no quedó claro si el autor del tiroteo conocía a sus víctimas, que fueron identificadas como Alexis Bell, de 16 años, quien era estudiante, y Jean Kuczka, de 61 años, que era maestra en la institución.

Los informes indicaron que Harris gritó: “¡Van a morir todos!” antes de que iniciara la balacera, donde según un aterrador video de TikTok, los estudiantes dentro de un aula se escondían debajo de los escritorios mientras se escuchaban disparos fuera del salón.

