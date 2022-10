Bárbara de Regil se transforma como Karol G y ahora tiene el cabello completamente naranja

Desde que Karol G apareció en escena llevando el cabello completamente pintado de turquesa el color y su estilo se popularizaron, ahora le dio paso al rojo, y la ex de Anuel AA sigue experimentando las mieles del éxito. Bárbara de Regil parece estar siguiendo sus pasos y ahora luce una cabellera completamente naranja.

De Regil siempre ha sido famosa no sólo por su talento sino también por su belleza. La actriz de 35 años tiene una apariencia física envidiable y su larga cabellera negra siempre ha sido parte de su sello personal. Sin embargo, gracias a las imágenes que ésta compartió en Instagram, podemos decir que el color naranja en el pelo no ha hecho más que acentuar el resto de rasgos físicos que posee, haciéndola ver, si es posible, aún más bonita que antes. View this post on Instagram A post shared by BARBARA DE REGIL SCHOENWALD (@barbaraderegil)

Esta talentosa actriz mexicana ha trabajado un sinfín de proyectos de gran éxito. Protagonizó la serie “Rosario Tijeras” y muchos consideran que este ha sido uno de sus mejores papeles. A tanto ha llegado en el gusto del público, que muchos quisiera ver una cuarta temporada.

La producción de Sony para TV Azteca contó con la perticipación de José María de Tavira, Antonio Gaona y Sebastián Martínez, entre otros. View this post on Instagram A post shared by BARBARA DE REGIL SCHOENWALD (@barbaraderegil)

Actualmente la actriz promociona la cinta “Apocalipsis Zombie”, la cual está a casi nada de poder verse en México. View this post on Instagram A post shared by BARBARA DE REGIL SCHOENWALD (@barbaraderegil)

