Bárbara de Regil sobre el físico de Chiquis Rivera: “No es un cuerpo que yo me haría”

La actriz Bárbara de Regil se ha convertido en un blanco de comentarios negativos en su contra luego que se expresara lo que algunos consideraron la manera menos indicada del cuerpo de otra persona, y es que se trata de la cantante Chiquis Rivera el cual catalogó que es muy “sexual”.

“No es mi estilo de cuerpo, no es un cuerpo que yo me haría o tendría, se me hace como muy sexual. Ella es preciosa, muy linda la verdad”, manifestó la también influencer a la prensa.

Sin embargo, la mexicana reveló que posiblemente más adelante no descartaría la posibilidad de llegar a interpretarla. A su vez, tampoco descartó la probabilidad de llegar a trabajar juntas en algún proyecto.

“Opinando de cuerpos ajenos pero a ella no le gusta que opinen de su cuerpo”, “A la Chiquis tampoco le gusta el de Bárbara en lo huesos, la Chiquis al menos tiene carnita para agarrar”, “A nosotros no nos gusta el cuerpo de Bárbara”, “No bueno, que se preocupe por ella y cada quien con su vida”, “Si no es tu cuerpo no tienes que opinar”, “¿Y quién le da el derecho de opinar del cuerpo de los demás?“, fueron algunos de los comentarios.

Las dos a través de sus redes sociales se han encargado de mostrar lo que es la importancia de mantener una buena figura, hecho que cada cual lo ha presentado desde puntos de vista muy distintos.

¿Cómo reaccionó Chiquis Rivera?

La hija de Jenni Rivera se pronunció a través de su cuenta personal de Twitter, fue mediante dicha plataforma donde quiso dejar claro que no le dará mayor importancia a todos aquellos comentarios que puedan emitir sobre su cuerpo.

“Hoy decidí que me sigue valiendo madre los que no me quieren. Yo me amo… y miss boss bees también, así que BANANAS! Me la siguen pelando! #TryAgaian #AbejaReina”, escribió.

Hoy decidí que me sigue valiendo madre los que no me quieren. YO me amo… y miss boss bees también, asi que BANANAS! Me la siguen 🍌🍌🍌! #TryAgain #AbejaReina— CHIQUIS (@Chiquis626) August 4, 2022

“A todos los que me quieren hacer daño de una manera o otra, OJO, porque Dios me cuida mucho. We homies, he don’t play when it comes to me. I’m one of Hi favorites! (Somos amigos, él no juega cuando se trata de mí. ¡Soy una de sus favoritas!) #BeeAware #BeeCareful”, añadió en otro mensaje. A todos los que me quieren hacer daño de una manera o otra, OJO, porque Dios me cuida mucho. We homies, He don’t play when it comes to me. I’m one of His favorites! 🥰 #BeeAware #BeeCareful— CHIQUIS (@Chiquis626) August 5, 2022

