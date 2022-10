Empresa engañaba a consumidores con políticas de reembolso de productos para la cocina

La empresa de utensilios de cocina, Hy Cite Enterprises, LLC (Hy Cite), deberá pagar una multa de $300,000 por no revelar claramente sus políticas de reembolso en sus contratos con miles de consumidores principalmente hispanos, según dio a conocer la Fiscal General del estado de Nueva York, Letitia James.

La compañía propietaria de las marcas Royal Prestige y Kitchen Charm y que utiliza el marketing de puerta en puerta, les decía a los clientes que solo tenían tres días hábiles para devolver los productos. Sin embargo, la Ley de Protección de Ventas Puerta a Puerta requiere que las empresas que no tienen una política de reembolso den a los consumidores 20 días para realizar una devolución de las ventas realizadas puerta a puerta.

La Oficina del Fiscal General (OAG) descubrió que los contratos de Hy Cite no revelaban claramente ninguna política de reembolso y no permitían a los consumidores realizar devoluciones dentro del plazo establecido de 20 días. Como resultado del acuerdo alcanzado Hy Cite debe pagar $300,000 y ofrecer reembolsos a los clientes elegibles a quienes se les negó previamente una cancelación cuando intentaron realizar una devolución dentro de los 20 días posteriores a su compra.

“Hy Cite engañó a los consumidores para aumentar sus ganancias y hoy están pagando por su mala conducta”, manifestó James. “Se dirigieron a las comunidades de habla hispana y se negaron a permitirles devolver productos después de que los presionaron para que los compraran. Insto a los consumidores elegibles que intentaron devolver un producto dentro de los 20 días posteriores a la compra, pero se les negó, que se comuniquen con mi oficina. Continuaremos utilizando toda la fuerza para proteger las billeteras de los neoyorquinos de las empresas que hacen caso omiso de la ley”, expresó la funcionaria.

Hy Cite vendía ollas, sartenes y otros productos relacionados con la cocina a través del marketing puerta a puerta de distribuidores en vecindarios predominantemente de habla hispana, incluidos Bushwick, Marble Hill, Highbridge, East Tremont, Kingsbridge Heights y Concourse. La OAG abrió una investigación sobre Hy Cite luego de recibir quejas de los neoyorquinos que no pudieron devolver los productos comprados.

El acuerdo requiere que Hy Cite permita a los consumidores elegibles, que compraron productos entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de octubre de 2022, y que deseaban devolver sus productos dentro de los 20 días posteriores a la compra, devolverlos para recibir un reembolso en efectivo o cambiarlos por nuevos. productos, dependiendo del estado de los productos devueltos. Además, el acuerdo requiere que Hy Cite incluya una política de reembolso de 20 días en sus formularios de pedidos de venta de Nueva York durante al menos tres años y requiere que Hy Cite, no sus distribuidores, cobre los pagos de los consumidores.

Las personas afectadas a quienes se les negó un reembolso dentro de los 20 días posteriores a la compra deben presentar una queja en línea ante la Oficina de Protección y Fraudes al Consumidor de OAG o llamar a la oficina al 1-800-771-7755. Según el acuerdo, también se requiere que Hy Cite revise sus registros y notifique a los consumidores elegibles antes del 30 de enero de 2023.

“Mi hijo y yo compramos exprimidores, pero cuando llegaron a uno le faltaba una pieza. No funcionó, pero no pudimos devolverlo porque no tenían una política de devolución adecuada”, expresó Juana García, una cliente estafada y miembro de Make the Road New York. “Mi hijo terminó pagando todo y mucho más debido al interés muy alto que le cobraron. Me alegra saber que la oficina de la Fiscal General ha llegado a este acuerdo para responsabilizar a esta empresa por lo que le hicieron a familias como la mía”.