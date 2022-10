A Adamari López le piden que no haga más reels con ‘indirectas’: “¿Puedes hacer otra clase de video?”

Adamari López ha publicado un nuevo video en formato reel en el que dice una frase bastante particular, tal como ha sido habitual desde hace algún tiempo cuando la boricua comenzó a hacer este tipo de contenido.

“Señores, están dando trabajo en el correo: ¡a ti que tienes experiencia trayendo y llevando!”, dice la presentadora de ‘Hoy Día’ sentada desde la mesa y luciendo un largo vestido con estampados, el cabello recogido en una cola y aretes circulares.

En los comentarios fueron muchas las personas que reaccionaron ante este video con risas y comentarios asociados a lo que la boricua dice: “Tengo a la persona perfecta para esto”, “Son pocos los que califican para eso” y “Así es, tiene razón Ada” le dijeron.

Sin embargo, uno de sus seguidores no está tan feliz con este tipo de contenido que está haciendo la boricua en Instagram. “¿Puedes hacer otra clase de video? no siempre con la ‘pullita’”, le dijeron. Dos personas más estuvieron de acuerdo con ese comentario y una más añadió: “Ya pudrió con lo mismo”.

En varias ocasiones el público le ha pedido a Adamari López que deje de enviar ‘indirectas’ a través de sus videos en formato reel, pues han sentido que algunos son muy directos y que podrían estar dedicados a Toni Costa, su ex pareja y padre de su hija Alaïa, y a su nueva novia Evelyn Beltrán.

“Ay ya superalo y no le des tanta importancia”, “Eso me huele a despecho, ya dale vuelta a la página brilla con tu propia luz estás en tu mejor momento”, “¿Esa indirecta para quién es?”, “No sé pero la siento un poco dolida. Algo le hizo Toni que ella no se lo perdona”, “Ya supera la separación de Toni, querida”, le dijeron en una oportunidad tras un video.

