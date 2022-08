Adamari López pide silencio: “Calladitos se ven más bonitos”

Adamari López es una de las personalidades que más trabaja los videos en formato reel y a sus seguidores les ha encantado esta manera de hacer contenido. A diario la presentadora boricua de ‘Hoy Día’, el programa de Telemundo, pública videos de este tipo y en uno de los más recientes pidió silencio.

“Para los que no me conocen soy una mujer tranquila y dulce y los que sí me conocen se callan por favor”, es lo que dice Adamari López en el video que grabó luciendo una muy sencilla camisa blanca, en lo que parece ser la cocina de su casa.

“¡Calladitos todos se ven más bonitos!”, fue el texto con el que además acompañó la publicación que generó una serie de comentarios por parte de sus seguidores. Estos son algunos de los más destacados: “Los que te conocemos sabemos que SÍ eres dulce!!!“, “adamari tu actitud me contagia”, “Jajajaja!! Bella como me haces reír!! Así es Dios te Bendiga siempre”, “Escuchastes Toni”, “lo puse en mi historia, sos genia” y “Siempre tan divertida” son parte de los mensajes que recibió en esta publicación que alcanzó los más de 61,600 me gustas y los casi mil comentarios en Instagram.

Este tipo de contenido le ha gustado mucho al público de Adamari López y ella los complace con jocosas frases que causan muchas risas en sus seguidores. Sin embargo, debido las frases que utiliza para sus videos, en diversas oportunidades le han dicho que está lanzando “indirectas” a Toni Costa, su ex pareja y padre de su hija Alaïa que actualmente mantiene una relación sentimental con Evelyn Beltrán.

“ay yaaa superalo y no le des tanta importancia”, “Eso me huele a despecho, ya dale vuelta a la página brilla con tu propia luz estás en tu mejor momento”, “Esa indirecta para quien es ??”, “No se pero la siento un poco dolida algo le hizo Toni que ella no se lo perdona. Pero está más fina que nunca”, “Ya supera la separación de tony querida”, “ya para de tirar indirectas y disfruta tu soltería sin comentarios !!!! La@vida es una sola !!!!”, “Chaparrita ya deja eso en paz, muchas indirectas”, “Nada que lo superas. Pasa la hoja y pa’lante Ada” y “Sabe a dolor… y molestia. Si ya lo dejaste ir. Ya dale vuelta a la página”, le dijeron cuando cantó y bailó “Mi mayor venganza” junto a su hermano.

