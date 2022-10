Director técnico del Toluca, Ignacio Ambríz: “La cosa está jodi**, pero todavía hay dos tiempos de 45 minutos con poco que perder y mucho que ganar”

Luego de la pesadilla vivida por los Diablos Rojos la noche del jueves 28 de octubre al caer en el Estadio Nemesio Diez por el partido de ida de la final de la Liga MX BBVA con marcador de 1-5 ante el Pachuca, el director técnico del Toluca Ignacio Ambríz se refirió en rueda de prensa a la aplastante derrota.



“Hemos hecho un mal primer tiempo, si hablamos de eficacia Pachuca tuvo cinco y metió cinco, nosotros tuvimos 6 y solo hicimos un gol, no hay comparación en cuanto a la contundencia. El segundo tiempo fue mejor para nosotros, pero no sirvió de mucho”, dijo Ambríz respecto al juego.



Al ser consultado sobre si considera que Toluca tiene oportunidades de avanzar, respondió: “El equipo tiene que dar otra cara el domingo y lo va a hacer. La cosa está jodida pero todavía hay dos tiempos de 45 minutos con poco que perder y mucho que ganar”.

¿Cómo darle vuelta a la situación más que en lo futbolístico, en lo anímico?

R: No es cuestión de actitud cuando un rival es certero, sino en el segundo tiempo no habríamos reaccionado. Es duro el golpe y más en casa con nuestra afición, es algo que yo nunca había vivido y estamos apenados y muy caídos, pero muertos todavía no, siento que todavía tenemos vida.

Teniendo en cuenta que la distancia entre ambos equipos no es tan extensa ¿Considera esto como un accidente?

R: Cuando cometes muchos errores es complicado y contra un equipo que tiene mucha calidad técnica y buen funcionamiento, no podemos hablar de accidente. Tuvieron mucha contundencia, de cinco metieron cinco, es algo que hay que aceptar, pero el domingo las cosas van a ser muy distintas.

En rueda de prensa esta semana sus jugadores no tomaron como parámetro la derrota 4-1 en fase regular ante el Pachuca, ¿Cree que fue un error no considerarlo?

R: Es difícil poder hacer un parámetro en base a un partido como ese porque las condiciones fueron distintas. Esa vez nos habíamos complicado en la parte física, hoy tuvimos errores en pelota parada donde ellos lo hacen muy bien. Simplemente no tuvimos un primer tiempo digno de una final.

¿Genera esperanzas la actitud del equipo en el juego?

R: Tuvimos jugadas muy claras, debo tener las esperanzas. Ahora solo tengo que saber como mover las piezas para ver cómo la vamos a mover el domingo.

¿Qué mensaje se le puede dar a la afición?

R: No tengo ningún reproche para la afición. En los momentos clave en los que hubo una conexión de todos, pudimos haber metido uno o dos goles más que nos pudo haber dado ese jugador número 12. Hace mucho tiempo que no jugábamos una final y que teníamos un estadio lleno. El error ha sido mío y espero poder enmendar esto.

El juego de vuelta está fijado para el domingo 30 de octubre en el Estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca. La hora del partido está fijada a las 22:06 Este / 21:06 pm Centro / 19:06 Pacífico.

