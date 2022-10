Grettell Valdez le da a su hijo el padre que ella nunca tuvo: “Mi figura paterna fue mi tío”

A pesar de que lleva más de diez años divorciada de Patricio Borghetti, Grettell Valdez reconoce que la buena relación que lleva con él es gracias al amor que ambos le tienen a su hijo Santino.

En una nueva dinámica de Instagram a la que llamó “Miércoles con”, en la cual invitará a amigos suyos para conversar de diversos temas, la actriz reveló que nunca pudo tener una figura paterna debido a que su progenitor nunca se hizo cargo de ella, por lo que su mayor deseo es que a su retoño nunca le haga falta eso.

“Les voy a confesar algo que no sabían: Yo no tuve un papá, mi figura paterna fue mi tío, que en paz descanse, desde hace dos años, pero realmente yo no tuve eso. El hecho de que yo esté divorciada no quiere decir que Santino no tenga un papá, todo lo contrario. Yo no quiero que mi hijo deje de sentir lo que yo no tuve”, dijo Grettell.

Para finalizar, la actriz confesó que al principio le costó trabajo aceptar que Patricio y ella ya no iban a ser el matrimonio perfecto que ella imaginaba; sin embargo, aprendió que debía soltar esa situación y aprender a estar sola con su hijo.

