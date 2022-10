“No me importa lo que piensen de mí”:’Cholo’ Simeone responde a las críticas por el fracaso de la Champions

El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego ‘Cholo’ Simeones respondió este viernes a las múltiples críticas que ha recibido tras la eliminación de su equipo de la Champions League y su presente en LaLiga, dejando claro que no tiene pensado cambiar su manera de entrenar ni su estilo de juego.

“Tengo claro lo que quiero, sé lo que busco, sé entrenar de una manera, voy a seguir entrenando de la manera que sé entrenar y buscaré, como siempre, dar lo mejor que tengo para mi club, que es el Atlético de Madrid”, expresó el técnico colchonero en la previa del partido del sábado contra el Cadiz.

🎙️ Simeone



❝Tenemos que estar fuertes, tranquilos y trabajar❞. pic.twitter.com/nmabuHBWZb — Atlético de Madrid (@Atleti) October 28, 2022

“Siento que tenemos que hacer un gran partido mañana, siento que tenemos que seguir trabajando dando todo lo que damos desde que llegamos al club y no pienso en otra cosa que lo que tenemos por delante. Después, un gran escritor español decía ‘no me importa lo que piensen de mí’. Yo pienso exactamente lo mismo. Sé lo que doy, cómo me entrego y después los demás tendrán, como la vida misma, posibilidad de opinar, pero esto no termina hoy”, precisó.

El Atlético de Madrid quedó eliminado de la Champions este miércoles luego de empatar 2-2 ante el Bayer Leverkusen, desperdiciando un penalti a favor en el último minuto, sin embargo, el Cholo no cree que “la gente que trabaja en un club como el Atlético de Madrid se permita bajar los brazos”.

“Está claro que entre la decepción de no haber llegado a uno de los objetivos, que es estar en los octavos de final y que hemos hecho en ocho oportunidades y en dos no, y que sabemos el esfuerzo que hay detrás de esta búsqueda que no pudimos conseguir, todo sigue adelante. Tenemos la Liga por delante mañana, con un partido importante, en el que tenemos que seguir en el camino que vamos llevando desde Sevilla para acá, que entiendo que el equipo está haciendo las cosas muy bien”, afirmó.

“El empate del otro día no me cambia mi pensamiento. Sigo pensando que el equipo está bien, está encontrando lo que nos hace sentirnos más identificados dentro del juego y acompañar este momento, estar fuertes, tranquilos y trabajar, que es lo que cuenta”, puntualizó Simeone.

Lea también:

– Champions League: Barcelona, Atlético Madrid y Sevilla “financian” varios millones al Real Madrid

– Desde hace cinco años el Atlético de Madrid no se quedaba fuera de la Champions en una fase de grupos

– Insólito: la Juventus “ocultó” acuerdo de $20 millones de dólares con Cristiano Ronaldo