Alejandra Guzmán vive un duelo con su cuerpo, con 54 años no todo es como antes

Alejandra Guzmán conversó con el equipo de Pati Chapoy en “Ventaneando” y habló sobre terrible caída que protagonizó hace un mes, cuando se encontraba brindando un show arriba del escenario. La salud de la cantante mexicana preocupó a sus fans, razón por la cual la intérprete de “Un día de suerte” decidió rendir la siguiente declaración: “Tengo muchas cirugías en esa parte de la cadera, entonces no hay tanta fuerza. Nunca pensé que me fuera a pasar algo así, era un dolor espantoso”.

La hija de Silvia Pinal reconoce que al final del día, es importante reconocer su edad, y que hay muchas cosas que su cuerpo ya no podrá hacer como antes, porque quiera ella o no, los años ya pesan: “Fue un duelo con mi cuerpo porque nunca me había fallado, pero tengo que ser consciente de que a mis 54 años ya no bailo ni brinco como antes“.

Durante el duro momento vivido aún estando arriba del escenario, frente a su público, Alejandra recuerda que no podía moverse debido al intenso dolor que la aquejaba, a tanto llegó su sufrimiento que asegura estar sorprendida por no haber perdido el conocimiento.

El hecho de que incluso llegara despierta y completamente alerta a su ingreso en el hospital también alertó y sorprendió a los médicos, éstos le aseguraron que la magnitud de la lesión era como para intubarla, para que así no sintiera el momento en el que le acomodarían el hueso dislocado.

Más y nueva música

Con 34 años de carrera musical, Alejandra Guzmán lanza nueva música, la cual está dando mucho de qué hablar por la letra tan candente con la que sorprendió a sus fans en el tema “Tuya”.

La canción fue lanzada junto a su video musical correspondiente el cual ya cuenta con más de 580 mil reproducciones. La mexicana de 54 años de edad aparece en este completamente desnuda dentro de una tina.

Pero en esta conversación con Ventaneando, la mexicana aseveró que en el show deberá cambiar, puesto que ya no podrá usar tantos tacones como antes, para tener mayor cuidado con las necesidades de su cuerpo, tras el percance que vivió con la dislocación de su cadera.

