Alejandra Guzmán regresa a los escenarios tras sufrir caída y dislocarse la cadera

La cantante Alejandra Guzmán demostró que se encuentra activa en los escenarios y en la música tras el accidente que tuvo en su presentación desde el Centro Kennedy a finales de septiembre.

Después de dislocarse la cadera en pleno concierto, la “Reina del Rock” demostró estar recuperada luego de la caída que la llevó al hospital.

Este lunes, la intérprete de “Mala Hierba” publicó varias historias en su cuenta de Instagram para mostrar algunos momentos de su reciente concierto en Pachuca, donde cautivó a sus fans con un recuento de sus éxitos.

“La Guzmán” detalló a ?Ventaneando? que se siente muy bien pese a las dificultades que pasó en Washington, sin embargo, ahora cuenta cómo fue su experiencia y que su público es su motivación para continuar activa en la música.

“Nunca pensé que en el Kennedy Center me fuera a pasar, pero pasó y fue un dolor espantoso. Ahora que estuve en Pachuca no me pude contener, mi medicina es la gente, mis fans son los que llenan de regalos y detalles“, dijo la cantante.

La rockera comentó que conocía las posibilidades del accidente debido a las múltiples cirugías que ha pasado, por lo que se mantuvo tranquila a su llegada al hospital.

“A pesar del dolor yo podía estar consciente, yo creo que otra persona se hubiera desmayado, pero cuando llegué al hospital les expliqué que soy muy fuerte“, comentó.

También te puede interesar:

–Alejandra Guzmán comparte radiografía de su cadera para mostrar que está bien de salud

–Aleida Núñez exhibe sus torneadas piernas de tentación con minivestido y tacones

–Cecilia Dopazo recuerda el incómodo momento que tuvo con Ashton Kutcher