L-Gante confirmó su relación con Wanda Nara y le dejó un recado a Mauro Icardi

El matrimonio entre Mauro Icardi y Wanda Nara ha llegado a su fin según las palabras del cantante y compositor L-Gante, quien sin ningún tipo de problema, ha confirmado abiertamente que ha comenzado una relación con empresario y representante futbolista del Galatasaray.

Lo que menciona el argentino, han llegado después de que Wanda Nara viajara a Turquía para estar nuevamente con sus hijos, tras haber pasado un largo tiempo en suelo sudamericano, en donde pudo cumplir con proyectos personales y también, en un video musical con L-Gante.

“Éramos dos personas que no se conocían y se fueron conociendo con el tiempo. Todo comenzó por menciones sobre la música. Fue por el tema que hice con Tini”, comentó L-Gante

“Me enamoré del corazón y del alma. Esa sería la forma buena. Sin interés. Buena gente, buena persona. Me sorprendió su sencillez. Lo noté en la naturalidad de cómo nos llevamos, aunque la gente nos haga muy diferentes en las redes sociales”, continuó el argentino.

Más allá de los indicios que dio por sus rede sociales y en sus videos musicales, también ha tenido la sutileza de enviarle unas palabras al delantero con experiencia en el Paris Saint-Germain y la albiceleste sin importar nada. Todo esto después de que el mismo jugador reiteró que estuvo viéndose con la empresaria.

“No lo tomé como algo que me involucre. Lo tomé como su problema primero, y como la reacción de un hombre, pero nada para decir y nada para meterme. No me incumbe, ella maneja sus cosas con su expareja”, prosiguió el cantante.

“No se puede hablar mucho de una persona con la que estás hace un mes. Pasamos varios momentos. Somos dos personas separadas, creo no tienen que aparecer problemas. Déjame que haga historia y te cuento”, finalizó el argentino.

De esta manera, el vínculo amoroso entre Wanda Nara y Mauro Icardi ha llegado a su fin, después de ocho años de casados. Ahora, la empresaria ha regresado a su país natal para continuar con sus actividades, mientras que Icardi seguirá dedicándose al fútbol.

Lee también:

¿A quién hay que creerle? Wanda Nara reiteró que está separada y Mauro Icardi negó esta información

¿Adiós a Mauro Icardi? Captan a Wanda Nara y al cantante L-Gante dándose un aparente beso romántico