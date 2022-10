¿A quién hay que creerle? Wanda Nara reiteró que está separada y Mauro Icardi negó esta información

El matrimonio entre Wanda Nara y Mauro Icardi cada día que pasa se vuelve más como una telenovela o una película de Hollywood debido a sus innumerables inconvenientes y mensajes en cada una de sus redes sociales. No obstante, todo parece indicar que ambos ya no están juntos, pero aún no hay nada oficial y es difícil creerle a cada uno.

Tras las últimas informaciones, la empresaria ha decidido ponerle fin a su relación con el delantero del Galatasaray de Turquía y mantener solamente comunicación por compromisos de su carrera; puesto que es la agente del argentino.

Sin embargo, el medio informativo argentino Ciudad Magazine ha informado que la empresaria ha perdonado al futbolistas y ha decidido reconciliarse. Aún así, Wanda Nara ha vuelto a ser directa con una respuesta en la publicación: “No tengo nada que perdonar, estamos separados. Gracias por no consultarme“.

No tengo nada que perdonar , estamos separados . Gracias por ?NO? consultarme ?? — wan (@wanditanara) October 20, 2022

Para sorpresa de muchos, el padre de sus hijos y actualmente esposo, le respondió con un mensaje que ha vuelto a confundir a sus seguidores, de hecho, se refirió a un reciente encuentro en su país: “¿Separada como cuando fui a Argentina hace unos días? Lo firmo. Lo pasamos muy bien”.

De esta manera, la respuesta de Icardi ha generado una nueva incógnita en lo que respecta al futuro de ambos. Lo que si está claro, es que la misma Wanda Nara ha dado indicios que ya no tiene interés de permanecer con el delantero.

En primera instancia, ha borrado todas sus fotos junto a Icardi en su cuenta personal de Instagram y por el otro lado, ha sido relacionado con el cantante L-Gante en donde ha promocionado videos en sus redes sociales en donde salen juntos con poca ropa y/o hasta besándose.

Por último, todo se sabrá más temprano que tarde, cuando la empresaria termine con sus labores en Argentina, después tendrá que regresar a Turquía a visitar a sus hijos y finiquitar de una vez por todas el futuro de su matrimonio.

