“La MLS ya superó a la Liga MX”: el nuevo seleccionador de Perú subestima al fútbol mexicano

Mientras anunciaba la lista de convocados para sus próximos amistosos de Perú, Juan Reynoso, el nuevo seleccionador de la Blanquirroja, declaró que la Major League Soccer (MLS) ya está por encima de la Liga MX.

“La MLS, a la liga mexicana, ya la superó. Eso cuesta escucharlo allá, pero es así. Es una liga supercompetitiva. Muchos profesionales, y no solo jugadores, sino también directores técnicos, quisieran dirigir allá y no me extraña”, dijo Reynoso este viernes, en una rueda de prensa en la Villa Deportiva Nacional de Lima.

El peruano comentó que la MLS “empieza a ser el paraíso” para muchos futbolistas sudamericanos”, y que estos, en el corto plazo, después de ir a Europa, “van a preferir ir a la MLS que al fútbol brasileño o mexicano”.

Además, reconoció esta realidad tras haber presentado la convocatoria para los encuentros que disputará Perú en Lima el 16 de noviembre, ante Paraguay, y el 19 en Santa Cruz, contra Bolivia.

Reynoso, quien es el técnico de la selección peruana desde el 2 de agosto de 2022, jugó en el equipo mexicano Cruz Azul de 1994 al 2002, donde ganó numerosos títulos y acabó su trayectoria como futbolista en el también mexicano Necaxa.

Su etapa como entrenador comenzó en Puebla FC, Real Garcilaso y Cruz Azul, después de haber dirigido a equipos peruanos como Melgar, Universitario o Sporting Cristal.

