El Awards 2022: Luis Díaz- Jefe de Oncología- División Tumores Sólidos del Hospital Memorial Sloan Kettering

Hace unos días, el doctor Luis Díaz Jr., fue condecorado por la American Cancer Society con el premio Héroe del Año. Solo que, en este caso, el héroe usa bata, en lugar de capa.

Durante el almuerzo, al doctor le preguntaron qué significaba ser héroe, a lo que él respondió:

“Significa dejar este mundo un poquito mejor que cuando llegas”.

Para el doctor Díaz, hijo de inmigrantes peruanos, esa es su misión. Y él, desde su trinchera lo está haciendo. Como jefe de Oncología, en la división de tumores sólidos, en el departamento de medicina del centro Memorial Sloan Kettering, ha dedicado su vida a la investigación del cáncer y su cura.

“Siempre supe que quería hacer algo que tuviera impacto en el mundo”, dijo. “Así que cuando me di cuenta de que no iba a ser un atleta olímpico me dediqué a la ciencia […] Si uno puede solucionar algo, puede ayudar mucho a la humanidad”.

La especialidad del doctor Díaz es la investigación en el cáncer de colon y de páncreas, este último, uno de los más difíciles de detectar.

“La meta es ver cómo se puede diagnosticar”, dijo el médico de 51 años.

Para llegar a ser supervisor de 200 investigadores de cáncer, sin embargo, hubo un arduo trabajo previo. Se graduó como médico de la Universidad de Michigan y después hizo su especialidad en oncología y medicina en la prestigiosa universidad Johns Hopkins, donde fue catedrático por casi 20 años. Desde hace seis, es parte del Memorial Sloan Kettering.

La inspiración para el doctor Díaz fue su padre, un destacado dermatólogo que también tiene práctica en Nueva York.

“Uno siempre tiene sus héroes, y él es el mío”, dijo.

Sobre su carrera y misión, el doctor Díaz dijo que cada año que pasa hay más éxito en la lucha contra el cáncer, y que al igual que un pintor aspira a inmortalizarse con una pintura, él aspira a pasar a la historia por sus hallazgos. Pero no solo eso.

“Para nosotros es bien importante que venga de un latino”, dijo. “Porque recién estamos entrando al mundo moderno con impacto”.